Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на In Factum.
Смотрите также Продолжаются интенсивные бои: во время визита Зеленского в Купянск прозвучала серия взрывов
Где был Зеленский в Купянске?
В пятницу, 12 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский посетил Купянское направление на Харьковщине. Он записал видеообращение на фоне городской стелы. По данным OSINT-исследователей, она расположена примерно в 1,15 километрах от российских позиций.
В то же время на карте DeepState, расстояние до "серой зоны" достигает около 500 метров.
Место записи видеообращения Зеленского / Фото из телеграмма In Factum
На въезде в Купянск с южной стороны по трассе Р07,
– добавили аналитики.
Что известно о визите Зеленского?
Президент Украины посетил Харьковскую область, где поздравил Сухопутные войска с их праздником. Он подчеркнул, что успехи на поле боя усиливают дипломатические возможности государства.
Во время его пребывания возле Купянска было слышно несколько взрывов.
Перед этим в НГУ "Хартия" заявили, что украинские подразделения добрались до реки Оскол и окружили более 200 российских военных в Купянске. Более того, Силы обороны освободили ряд населенных пунктов направления.