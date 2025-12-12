Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на In Factum.

Де був Зеленський у Куп'янську?

У п'ятницю, 12 грудня, стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Куп'янський напрямок на Харківщині. Він записав відеозвернення на тлі міської стели. За даними OSINT-дослідників, вона розташована приблизно за 1,15 кілометра від російських позицій.

Водночас на карті DeepState, відстань до "сірої зони" сягає близько 500 метрів.

Місце запису відеозвернення Зеленського / Фото з телеграму In Factum

На в'їзді в Куп'янськ з південної сторони по трасі Р07,

– додали аналітики.

Що відомо про візит Зеленського?