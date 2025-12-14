Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как россияне прорываются к Лиману?

Геолокационные материалы, обнародованные 13 декабря, свидетельствуют, что украинские силы, вероятно, восстановили контроль над позициями в южной части Карповки, что к северо-западу от Лимана.

В то же время другие кадры указывают на продвижение российских подразделений в северной части Карповки.

В последние дни оккупанты атаковали вблизи самого Лимана, а также к северо-западу от города – в районах Среднего, Дробышево и Яровой, в направлении Новоселовки и Александровки. Кроме того, бои шли севернее Лимана возле Нового Мира и Ставков, а также восточнее города – вблизи Торского и Заречного.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ полковник Дмитрий Запорожец 12 декабря сообщил, что российские войска пытаются атаковать Лиман, обходя Ямполь (на юго-восток от города) с севера и юга. По его словам, в случае продолжения таких маневров ситуация в районе Ямполя может осложниться.

Он также отметил, что сложные погодные условия сейчас являются главным фактором, который сдерживает оборонительные действия ВСУ вблизи Ямполя.

По словам Запорожца, российские подразделения преимущественно действуют малыми группами из района Серебрянского леса к юго-востоку от Лимана и, вероятно, будут пытаться сосредоточить там большее количество личного состава.

В то же время для оккупантов главным препятствием выступают водные преграды (в частности, река Северский Донец). Этот фактор мешает россиянам поддерживать свои силы у Серебрянки и Дроновки.

Военный отметил, что Лиман является более приоритетной целью для российских войск в будущих операциях против Славянска, чем Северск.

Что известно о ситуации в Донецкой области?