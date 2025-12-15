Ще зарано святкувати, ворог щоденно атакує, намагається знову прорватися у місто з півночі та по лівому берегу, утримує значну частину міста, і запекла битва продовжується. Про це пише Юрій Бутусов, інформує 24 Канал.

Хто командував операцією у Куп'янську?

Я командую під Куп'янськом кількома розрахунками БпЛА, виходжу на позиції, і хочу сказати, що успішна контратака північніше Куп'янську, заслуга у першу чергу бійців. А саме піхотинців, артилеристів, операторів БпЛА. Вони під прицільним вогнем артилерії та дронів прорвали ворожі бойові порядки і відбивають щоденні атаки у дуже важких умовах і попри втрати.

А тепер щодо того, хто командує операцією, щоб не поширювати неправдиву інформацію.

21 вересня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для нанесення контрудару північніше Куп'янську створив пошуково-ударне угруповання у складі 2-го армійського корпусу НГУ "Хартія". Командувати операцією призначили комкора полковника Ігоря Оболєнського. Старшим начальником на напрямку був командир ОТУ генерал Дмитро Красильников,

24 вересня штурмові групи БТГр 475-го полку "Код 9.2" (командир – Герой України Олександр Настенко) звільнили село Тищенківка,

9 жовтня штурмові групи 4-го батальйону 92-ї штурмової бригади (командир – Микола Какуля) та 475-го полку звільнили село Кіндрашівка,

11 жовтня штурмові групи БТГр 13-ї бригади "Хартія" (командир – Дмитро Невгасимов) звільнили село Радьківка. Звільнення Кіндрашівки та Радьківки визначило прорив оборони ворога,

17 жовтня старшим начальником на напрямку був призначений Михайло Драпатий,

21 жовтня штурмова група "Хартії" прорвались на ріку Оскол, маршрути наступу росіян були перерізані,

З початку та на даний час планував, командував та відповідав за нашу роботу комкор "Хартії" полковник Оболєнський. Також призначений ним штаб угруповання на чолі з Сергієм Сідоріним.

Тому інформація, яку розганяють у блогосфері, що ніби-то операцією командував Драпатий не відповідає дійсності. У Михайла Васильовича багато власних заслуг, чужі йому приписувати не треба. Драпатий веде свою важливу роботу на напрямку, а інші командири ведуть свою роботу, і заслуги кожного треба відмічати правдиво.

Що саме відбувалось у Куп'янську?

У середині вересня обстановка у Куп'янську стала критичною. Ворог – підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії та 27-ма мотострілецька бригади, переправився на широкому фронті через ріку Оскол. Закріпився та почав наступ на півночі від Куп'янську.

Ворог захопив села Кіндрашівка, Радьківка, Тищенківка, Голубівка. Окремі позиції українських воїнів 114-ї, 144-ї та 117-ї бригад були ворогом фактично відрізані та опинились в оточенні.

Використовуючи газову трубу та великі лісові масиви російські штурмовики пробили наземний маршрут безпосередньо у Куп'янськ і фактично захопили більшу частину міста.

Панівна висота у північній частині міста з телевізійною вежею, багатоповерховими будинками, з якої повністю контролюються підступи до міста була захоплена ворогом. Це не були окремі ДРГ – це були штурмові загони зі складу 121-го, 122-го полків, 27-ї бригади, 1855-го батальйону ЗС Росії.

Пошуково-ударне угруповання отримало завдання відкинути ворога та вийти на Оскіл, закрити маршрути до Куп'янську та оточити окупантів у місті. А потім звільнити місто у взаємодії з військами 10-го армійського корпусу та тактичної групи "Куп'янськ".

До складу угруповання "Хартії" були включені підрозділи зі складу 92-ї штурмової бригади, 475-го штурмового полку "Код 9.2", 13-ї бригади "Хартія", 144-ї механізованої бригади. Для окремих завдань в угрупованні "Хартія" були залучені рота 425-го штурмового полку "Скеля" та група Легіону "Свобода Росії". Підтримку дронами здійснюють розрахунки ОЗСПН НГУ "Лазар", "Тайфун" та патрульної поліції Харківщини.

Ворог розгорнув в районі Тищенківки, Кіндрашівки та Радьківка батальйонний район оборони, і одночасно продовжував штурми далі, а також створив "кілл-зону" з високою щільністю дій БпЛА безпілотних військ, 7-го полку, підрозділів "Судний день" та "Рубікон".

Уникнути зустрічі з російськими дронами практично неможливо. Для прикладу, в "Новатор", на якому я виїхав на першу розвідку, також влучив російський оптоволоконний дрон, і лише завдяки захисту машини нам пощастило.

В якому становищі опинився ворог?