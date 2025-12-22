Почему россиян не смогли остановить у границы, как прорыв стал возможен и что это значит для ситуации в регионе эксклюзивно для 24 Канала разобрали военные обозреватели.

Детали Новый российский прорыв в Сумской области, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Как это могло произойти?

Военный обозреватель Иван Тимочко отмечает, что информации об инциденте в Сумской области пока крайне мало, и именно это вызывает у него много вопросов. Ситуация выглядит неординарной и требует детального изучения не только со стороны Вооруженных сил Украины, но и со стороны соответствующих контрразведывательных и правоохранительных структур.

Централизованно вывезти около 50 гражданских лиц – задача сложная, а значит, возможно, было определенное координирование действий.

И здесь вопрос к силовикам, почему это не было изучено, исследовано. Конечно, и вопрос стоит к тем, кто удерживал в этом районе оборону, почему россияне сумели зайти, собрать людей, вывезти. Поэтому я бы на данном этапе попросил бы все-таки воздержаться от многих личных суждений,

– подчеркнул обозреватель.

Он отмечает, что обращение украинского омбудсмена к российской стороне может стать одним из ключевых механизмов выяснения дальнейшей судьбы вывезенных граждан, в частности вопрос их возможного возвращения. Он также отмечает, что большинство этих людей ранее письменно отказались от эвакуации, что объясняется нежеланием оставлять собственное имущество и привязанностью к месту жительства, а не стремлением выехать в Россию.

Иван Тимочко отмечает, что противник целенаправленно ищет слабые места для проведения подобных информационно-военных операций и действует только тогда, когда уверен в возможности их реализации.

Относительно информации о возможной передаче военнослужащими табельного оружия гражданским, он выражает скепсис и отмечает, что, скорее всего, речь идет о единичных случаях. В то же время Тимочко отмечает: если факт передачи оружия будет подтвержден, это является прямым основанием для уголовной ответственности, и никакого прикрытия таких действий быть не может.

Заметим, что DeepState считает, что прорыв россиян в селе Грабовское в Сумской области стал возможным из-за халатного отношения отдельных военнослужащих на этом участке: аналитики заявили об отсутствии надлежащего контроля за выполнением задач, опасное поведение под вражескими дронами, а также о якобы случаях, когда бойцы давали местным гражданским табельное оружие.

Он подчеркивает, что даже если отдельные неприятные факты подтвердятся, это не будет свидетельствовать о системной проблеме в Вооруженных силах Украины, а лишь о локальных случаях, которые необходимо оперативно выявлять, жестко наказывать и использовать как предупреждающий пример для других подразделений. По его убеждению, военная дисциплина является базовым условием эффективной обороны, и любые проявления халатности недопустимы.

В то же время Тимочко предостерегает от попыток переносить ответственность отдельных лиц или подразделений на всю украинскую армию, подчеркивая, что такие обобщения являются манипулятивными и не соответствуют реальности. В противном случае противник давно достиг бы значительно больших успехов.

Как стал возможен прорыв россиян в Сумской области: смотреть видео

О проблемах в ВСУ

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко обращает внимание, что сообщения DeepState являются резонансными, ведь говорится об опасном и фактически бесконтрольном поведении военных, в частности о передаче оружия гражданским и игнорировании правил безопасности.

Такие новости закономерно порождают много вопросов, ведь речь идет о пограничной зоне, которая должна постоянно мониториться, в частности с использованием дронов, и где подобные действия не могли оставаться незамеченными. Сама возможность передачи оружия гражданским выглядит по меньшей мере странной и свидетельствует о системных сбоях.

Такая ситуация имеет как минимум два уровня. Первый – это вопрос качества комплектования подразделений, в частности пограничных, а также общие проблемы кадрового обеспечения и логики мобилизационных процессов в силах обороны.

Второй уровень, более глубинный, касается институциональной способности – то есть наличия действенных механизмов мониторинга, анализа и принятия решений в рамках военных структур и структур безопасности.

Он подчеркивает, что в эффективной системе национальной безопасности подобные сигналы должны фиксироваться и обрабатываться независимо от персоналий и стиля руководства.

То есть, должен быть действующий институциональный механизм, Действующие алгоритмы, которые обеспечивают принятие решений, которые обеспечивают, скажем так, донесение этих решений до ответственных подразделений, выполнение ответственными подразделениями этих решений,

– добавил аналитик.

По его убеждению, этот инцидент является сигналом о необходимости укрепления внутренних институтов и управленческих процессов в секторе безопасности в целом. Он считает, что правильным результатом должна стать не только персональная ответственность отдельных лиц, но и внедрение системных предохранителей, которые обеспечат стабильную работу сил обороны независимо от того, кто занимает руководящие должности.

Жовтенко разобрал ошибки ВСУ в Сумской области: смотреть видео

Как прорыв россиян может повлиять на фронт?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отмечает, что для анализа любого военного действия критически важно понимать реальный состав и численность сил противника, а также его планы. Без четкого представления о том, была ли на этом участке сосредоточена серьезная российская группировка сложно делать далеко идущие выводы.

Он считает, что если речь идет лишь об ограниченном рейде небольшими силами, на уровне взвода или роты, то с военной точки зрения такая акция не имеет стратегического значения и не влияет на общий ход войны. В таком случае это скорее болезненный, показательный удар и трагедия для жителей конкретного села, чем полноценная военная операция.

Если это первый этап какого-то большего мероприятия, здесь желательно, чтобы разведка знала и раскрыла эти планы. И если так, то мы услышим и увидим еще об этом немало,

– добавил эксперт.

Отдельно он обращает внимание на вопросы организации обороны пограничного участка, отмечая, что ответы на то, как противнику удалось зайти и вывезти гражданских, должны давать местные командные структуры.

Что касается самих людей, которых незаконно вывезли, то подобные действия не вписываются в классическую военную логику, хотя задержание или вывоз гражданского населения для проверок или давления – это типичная практика российской стороны, и реальные последствия этого шага станет понятно только со временем.

Как прорыв россиян в Сумской области может изменить динамику боев: смотреть видео

Что известно о ситуации возле села Грабовского?