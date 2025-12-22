Чому росіян не змогти зупинити біля кордону, як прорив став можливий і що це означає для ситуації в регіоні ексклюзивно для 24 Каналу розібрали військові оглядачі.

Деталі Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як це могло статися?

Військовий оглядач Іван Тимочко зазначає, що інформації про інцидент на Сумщині наразі вкрай мало, і саме це викликає в нього багато запитань. Ситуація виглядає неординарною і потребує детального вивчення не лише з боку Збройних сил України, а й з боку відповідних контррозвідувальних та правоохоронних структур.

Централізовано вивезти близько 50 цивільних осіб – завдання складне, а отже, можливо, було певне координування дій.

І тут питання до силовиків, чому це не було вивчено, досліджено. Звичайно, і питання стоїть до тих, хто утримував в цьому районі оборону, чому росіяни зуміли зайти, зібрати людей, вивезти. Тому я б на даному етапі попросив би все-таки утриматися від багатьох особистих суджень,

– наголосив оглядач.

Він наголошує, що звернення українського омбудсмена до російської сторони може стати одним із ключових механізмів з'ясування подальшої долі вивезених громадян, зокрема питання їх можливого повернення. Він також зауважує, що більшість цих людей раніше письмово відмовилися від евакуації, що пояснюється небажанням залишати власне майно та прив'язаністю до місця проживання, а не прагненням виїхати до Росії.

Іван Тимочко зазначає, що противник цілеспрямовано шукає слабкі місця для проведення подібних інформаційно-військових операцій і діє лише тоді, коли впевнений у можливості їх реалізації.

Щодо інформації про можливу передачу військовослужбовцями табельної зброї цивільним, він висловлює скепсис і зазначає, що, найімовірніше, йдеться про поодинокі випадки. Водночас Тимочко наголошує: якщо факт передачі зброї буде підтверджений, це є прямою підставою для кримінальної відповідальності, і жодного прикриття таких дій бути не може.

Зауважимо, що DeepState вважає, що прорив росіян у селі Грабовське на Сумщині став можливим через недбале ставлення окремих військовослужбовців на цій ділянці: аналітики заявили про відсутність належного контролю за виконанням завдань, небезпечну поведінку під ворожими дронами, а також про нібито випадки, коли бійці давали місцевим цивільним табельну зброю.

Він підкреслює, що навіть якщо окремі неприємні факти підтвердяться, це не свідчитиме про системну проблему в Збройних силах України, а лише про локальні випадки, які необхідно оперативно виявляти, жорстко карати й використовувати як застережливий приклад для інших підрозділів. На його переконання, військова дисципліна є базовою умовою ефективної оборони, і будь-які прояви недбалості є неприпустимими.

Водночас Тимочко застерігає від спроб переносити відповідальність окремих осіб чи підрозділів на всю українську армію, наголошуючи, що такі узагальнення є маніпулятивними та не відповідають реальності. У протилежному випадку противник давно досяг би значно більших успіхів.

Як став можливий прорив росіян на Сумщині: дивитись відео

Про проблеми в ЗСУ

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко звертає увагу, що повідомлення DeepState є резонансними, адже мовиться про небезпечну й фактично безконтрольну поведінку військових, зокрема про передачу зброї цивільним та ігнорування правил безпеки.

Такі новини закономірно породжують багато запитань, адже мова йде про прикордонну зону, яка має постійно моніторитися, зокрема з використанням дронів, і де подібні дії не могли залишатися непоміченими. Сама можливість передачі зброї цивільним виглядає щонайменше дивною і свідчить про системні збої.

Така ситуація має щонайменше два рівні. Перший – це питання якості комплектування підрозділів, зокрема прикордонних, а також загальні проблеми кадрового забезпечення і логіки мобілізаційних процесів у силах оборони.

Другий рівень, більш глибинний, стосується інституційної спроможності – тобто наявності дієвих механізмів моніторингу, аналізу та ухвалення рішень у межах військових і безпекових структур.

Він підкреслює, що в ефективній системі національної безпеки подібні сигнали мали б фіксуватися та опрацьовуватися незалежно від персоналій та стилю керівництва.

Тобто, повинен бути чинний інституційний механізм, Дієві алгоритми, які забезпечують ухвалення рішень, які забезпечують, скажімо так, донесення цих рішень до відповідальних підрозділів, виконання відповідальними підрозділами цих рішень,

– додав аналітик.

На його переконання, цей інцидент є сигналом про необхідність зміцнення внутрішніх інституцій і управлінських процесів у секторі безпеки загалом. Він вважає, що правильним результатом має стати не лише персональна відповідальність окремих осіб, а й запровадження системних запобіжників, які забезпечать стабільну роботу сил оборони незалежно від того, хто обіймає керівні посади.

Жовтенко розібрав помилки ЗСУ на Сумщині: дивитись відео

Як прорив росіян може вплинути на фронт?

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зазначає, що для аналізу будь-якої військової дії критично важливо розуміти реальний склад і чисельність сил противника, а також його плани. Без чіткого уявлення про те, чи було на цій ділянці зосереджена серйозне російське угрупування складно робити далекосяжні висновки.

Він вважає, що якщо йдеться лише про обмежений рейд невеликими силами, на рівні взводу чи роти, то з воєнного погляду така акція не має стратегічного значення і не впливає на загальний перебіг війни. У такому разі це радше болісний, показовий удар і трагедія для мешканців конкретного села, ніж повноцінна військова операція.

Якщо це перший етап якогось більшого заходу, тут бажано, щоб розвідка знала та розкрила ці плани. І якщо так, то ми почуємо і побачимо ще про це чимало,

– додав експерт.

Окремо він звертає увагу на питання організації оборони прикордонної ділянки, зазначаючи, що відповіді на те, як саме противнику вдалося зайти й вивезти цивільних, мають давати місцеві командні структури.

Що ж до самих людей, яких незаконно вивезли, то подібні дії не вписуються в класичну воєнну логіку, хоча затримання або вивезення цивільного населення для перевірок чи тиску – це типова практика російської сторони, і реальні наслідки цього кроку стане зрозуміло лише з часом.

Як прорив росіян на Сумщині може змінити динаміку боїв: дивитись відео

Що відомо про ситуацію біля села Грабовського?