Чому росіяни переводять увагу на Гуляйполе, наскільки серйозна загроза для Запоріжжя і куди рвуться вороги насправді, ексклюзивно для 24 Каналу проаналізували військовослужбовці та військові експерти.

Дивіться також Росія готує термобаричні скиди з дронів на Гуляйпільському напрямку, – Волошин

Чому росіяни змінюють фокус уваги?

Російське командування, вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зосереджує основні зусилля одразу на кількох напрямках, які вважає для себе критичними.

Водночас сама конфігурація цих дій, на його думку, свідчить не стільки про силу противника, скільки про наявні проблеми та обмеження ресурсу.

Найінтенсивніші бойові дії сьогодні фіксуються на півночі Донецької області та на сході Запорізького напрямку.

За оцінкою Лакійчука, якщо проаналізувати зведення Генерального штабу, саме від Покровська в північному напрямку, до Лиману, спостерігається найбільша щільність бойових зіткнень і авіаційних ударів противника.

Бої біля Покровська: дивитись по карті

Покровський напрямок для росіян має ключове значення. Це, як зазначає експерт, ключ до спроби охоплення всього сіверського виступу – лінії укріплених пунктів, де нині тривають запеклі бої за Костянтинівку та Дружківку.

Саме через Покровськ противник намагається повторити сценарій свого попереднього невдалого наступу на Добропілля. Такі дії були прогнозованими, так само як і накопичення сил на Лиманському напрямку.

Водночас падіння Сіверська стало для нас серйозною поразкою. Проте подальші бої за Костянтинівку та спроби наступу на Сіверськ з фронту, переконаний Лакійчук, свідчать про те, що флангове охоплення всього нашого угруповання сил у противника не складається.

Їхній задум буксує, і в підсумку все може звестися до лобових, виснажливих спроб витіснення наших підрозділів.

Саме з цим, на думку керівника безпекових програм, частково пов'язане і загострення на півдні та сході Запорізької області – у районах Оріхового та Гуляйполя.

Є таке поняття у військових, як перенесення напрямку головного удару. Коли на напрямку головного удару сили впираються в стіну і намагаються перенести зусилля на ту ділянку, де мають успіх. Тут відбуваються схожі дії, – зауважив Павло Лакійчук.

Такі дії створюють серйозні ризики для територій на південь від траси Донецьк – Запоріжжя. Водночас, припускає Павло Лакійчук, вони можуть бути й ознакою того, що на Донбасі російські війська поступово видихаються і змушені розпорошувати сили замість реалізації єдиного чіткого оперативного плану.

Основною стратегічною метою Росії наприкінці 2025 року залишалося захоплення всієї Донецької області. Втім, як вважає військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, з кінця 2025-го та на початку цього року пріоритети противника почали поступово зміщуватися і дедалі більшої ваги для нього набуває Запорізький напрямок.

Південь ще наприкінці року розглядався російським командуванням як потенційний напрямок для переходу від тактичних дій до оперативного наступу. Однак українським Силам оборони вдалося скувати велике угруповання ворога в районі Покровська, втягнувши його у виснажливі бої.

Це, переконаний Мусієнко, зірвало плани противника щодо розвитку оперативного успіху та змусило його скоригувати наміри, зокрема після втрат і відходу на Куп'янському напрямку.

Однак Південь ніколи не зникав зі стратегічних планів Кремля. Про це свідчать і заяви російського керівництва щодо так званої Новоросії, і неодноразові попередження українського військового командування про наміри ворога вести активні наступальні дії саме на південному напрямку.

Як росіяни провалили задум біля Покровська: дивитись відео

Що відбувається в Гуляйполі?

Російські війська, як повідомляє політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, поступово накопичують сили в Запорізькій області та змогли закріпитися на окремих ділянках у межах Гуляйполя.

Для просування противник застосовує тактику так званого просочування. Водночас в українській обороні є низка проблем. Утім, говорити про захоплення міста наразі передчасно.

Ситуація в напрямку Гуляйполя: дивитись на карті

За словами майора ЗСУ, окупанти дійсно намагаються малими кроками заходити в Гуляйполе, однак операція там ще далека від завершення: українські військові продовжують утримувати позиції.

Головною проблемою, як вважає Ткачук, залишається нестача резервів для побудови ефективної оборони. Саме цим, за його оцінкою, користується противник, діючи малими піхотними групами та уникаючи масштабних штурмів.

В такий спосіб окупанти поглинають той чи інший населений пункт, зокрема і Гуляйполе. Це повзуча окупація, – пояснив Ткачук.

Наразі, вважає Олександр Мусієнко, російська армія перебуває на етапі визначення подальшого сценарію. Найближчим часом стане зрозуміло, чи зможе противник перейти від тактичних штурмів до масштабніших оперативних дій.

Втім, експерт схиляється до того, що цього не буде допущено, і Росії доведеться взяти оперативну паузу для перегрупування сил, пошуку слабких місць в українській обороні та накопичення ресурсів, зокрема на Запорізькому напрямку.

Водночас така пауза не означатиме затишшя на фронті.

Противник буде намагатися перегруповувати свої сили, буде намагатися шукати точки для ударів, промацувати нашу лінію оборони, завдавати ударів, і намагатися накопичити певні сили, які дадуть можливість ворогові діяти саме на Запорізькому напрямку, який може бути одним із пріоритетних найближчі дні й тижні, – спрогнозував військовий.

Це вікно часу, за його словами, Україна використовує для посилення оборонних позицій, а також для системних ударів по оперативному тилу противника – складах, місцях зосередження військ і засобах БПЛА. Паралельно Росія, попереджає експерт, намагатиметься компенсувати свої невдачі на фронті терористичними ударами по цивільній інфраструктурі України, зокрема об'єктах енергетики, однак навіть ці дії не дають змоги ворогу досягти заявлених стратегічних цілей.

Ситуація в Гуляйполі: дивитись відео

Чим для росіян важливе Гуляйполе?

Як вважає військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, активізація росіян на цій ділянці має цілком прагматичні цілі.

Гуляйполе не є для ворога самоціллю та не має самостійної стратегічної цінності. Натомість ключовим фактором є логістика, яка розташована за містом.

Мовиться про шляхи постачання у напрямках Покровська, Мирнограда та Костянтинівки – важливої ділянки фронту на Донеччині. Противник намагається прорватися далі саме для того, щоб перерізати або принаймні взяти під вогневий контроль ці логістичні маршрути.

Взяти, хоча б під вогневий контроль, щоб вони по цим шляхам, по цим дорогам змогли завдавати ударів артилерію, дронами, дотягнутися, можливо, якимись іншими засобами. Саме оці логістичні шляхи є ціллю для росіян при цьому наступу,

– підкреслив аналітик.

Згідно зі зведеннями Генштабу, Гуляйпільський напрямок стабільно посідає одне з перших місць за кількістю бойових зіткнень, поступаючись лише Покровському, найгарячішій точці фронту.

Це означає, що українське командування усвідомлює загрозу і реагує на неї. Зокрема, на цей напрямок було перекинуто 5-ту штурмову бригаду – потужний і досвідчений підрозділ, який раніше тривалий час утримував позиції на Донбасі, зокрема в районі Часового Яру, демонструючи високу стійкість в обороні.

Більш ніж впевнений, що Гуляйполе ми утримаємо,

– резюмував військовий експерт.

Чому росіяни сунуться на Запорізьку область: дивитись відео

