Речь идет об ограниченных успехах россиян возле Славянска, Покровска и Гуляйполя. Об изменениях на линии соприкосновения сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Россияне пытаются прорывать границу как можно дальше от Донецкой области, – майор ВСУ
Что изменилось на фронте?
По данным ISW, на севере Сумщины российские подразделения пытались наступать в районах Андреевки, Алексеевки и вблизи Юнаковки. На этом участке фронта продвижение не зафиксировано. В то же время украинские силы контратаковали южнее Варачино.
На Харьковской области россияне атаковали возле Волчанска и прилегающих населенных пунктов. Также под атаками были несколько сел на северо-востоке области. Несмотря на интенсивные бои, не произошло изменений линии фронта.
На Купянском направлении российские войска пытались прорвать позиции ВСУ у самого Купянска, в направлении Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки и окружающих районах.
Атаки продолжались также на Боровском направлении вблизи Богуславки, Нововодяного и Александровки. Тоже без результата для России.
На Славянском направлении зафиксировано продвижение врага на север от Резниковки. Бои продолжались у Колодязов, Заречного, Торского, Дибровы, Озерного и других населенных пунктов.
На Лиманском направлении бои шли возле Лимана, Святогорска и в окрестностях Славянска. Украинские подразделения, по данным аналитиков контратаковали вблизи Озерного и Свято-Покровского.
В Константиновско-Дружковской агломерации российские войска в очередной раз атаковали с разных направлений. Подтвержденного прогресса не достигли. Бои зафиксировали вблизи и в пределах самой Константиновки, в сторону Веролюбовки, возле Миньковки, Приволье, Александро-Шультино и окружающих районах.
Аналогичная ситуация наблюдалась вблизи Доброполья и на Новопавловском направлении.
Ситуация на фронте на 17 января / Карты ISW
На Покровском направлении аналитики зафиксировали активность врага. Геолокационные данные за 16 января свидетельствовали о якобы продвижении россиян на восток от Родинского. Однако ISW оценил, что это не произошло в течение предыдущих 48 часов.
Однако бои продолжались в пределах Покровска, возле Гришиного, Родинского, Белицкого и сел рядом.
На Александровском направлении атаки россиян также не принесли результатов. Враг атаковал, в частности, в районе Ивановки, Александрограда, Зеленого Гая и Январского.
В то же время, по данным ISW, на Гуляйпольском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений. Кроме того, утверждают аналитики, россияне якобы захватили Доброполье. Бои шли в Гуляйполе, возле Нового Запорожья, Доброполье, Прилук, Варваровки, Еленоконстантиновки и Злагоды.
На западе Запорожской области и на Херсонском направлении российские войска также активно атаковали, однако успехов не достигли.
Ситуация на фронте на 17 января / Карты ISW
Последние новости с фронта
На днях DeepState сообщали, что Россия, вероятно, установила контроль над Красногорском в Запорожье и продвинулась в районе Привольного. Также аналитики зафиксировали продвижение россиян в пределах Гуляйполя.
Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук сообщил 24 Каналу, что российские войска пытаются проверять различные участки границы. Делают они это, чтобы давить на Силы обороны и создавать новые очаги обострения.