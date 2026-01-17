Речь идет об ограниченных успехах россиян возле Славянска, Покровска и Гуляйполя. Об изменениях на линии соприкосновения сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Россияне пытаются прорывать границу как можно дальше от Донецкой области, – майор ВСУ

Что изменилось на фронте?

По данным ISW, на севере Сумщины российские подразделения пытались наступать в районах Андреевки, Алексеевки и вблизи Юнаковки. На этом участке фронта продвижение не зафиксировано. В то же время украинские силы контратаковали южнее Варачино.

На Харьковской области россияне атаковали возле Волчанска и прилегающих населенных пунктов. Также под атаками были несколько сел на северо-востоке области. Несмотря на интенсивные бои, не произошло изменений линии фронта.

На Купянском направлении российские войска пытались прорвать позиции ВСУ у самого Купянска, в направлении Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки и окружающих районах.

Атаки продолжались также на Боровском направлении вблизи Богуславки, Нововодяного и Александровки. Тоже без результата для России.

На Славянском направлении зафиксировано продвижение врага на север от Резниковки. Бои продолжались у Колодязов, Заречного, Торского, Дибровы, Озерного и других населенных пунктов.

На Лиманском направлении бои шли возле Лимана, Святогорска и в окрестностях Славянска. Украинские подразделения, по данным аналитиков контратаковали вблизи Озерного и Свято-Покровского.

В Константиновско-Дружковской агломерации российские войска в очередной раз атаковали с разных направлений. Подтвержденного прогресса не достигли. Бои зафиксировали вблизи и в пределах самой Константиновки, в сторону Веролюбовки, возле Миньковки, Приволье, Александро-Шультино и окружающих районах.

Аналогичная ситуация наблюдалась вблизи Доброполья и на Новопавловском направлении.

Ситуация на фронте на 17 января / Карты ISW

На Покровском направлении аналитики зафиксировали активность врага. Геолокационные данные за 16 января свидетельствовали о якобы продвижении россиян на восток от Родинского. Однако ISW оценил, что это не произошло в течение предыдущих 48 часов.

Однако бои продолжались в пределах Покровска, возле Гришиного, Родинского, Белицкого и сел рядом.

На Александровском направлении атаки россиян также не принесли результатов. Враг атаковал, в частности, в районе Ивановки, Александрограда, Зеленого Гая и Январского.

В то же время, по данным ISW, на Гуляйпольском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений. Кроме того, утверждают аналитики, россияне якобы захватили Доброполье. Бои шли в Гуляйполе, возле Нового Запорожья, Доброполье, Прилук, Варваровки, Еленоконстантиновки и Злагоды.

На западе Запорожской области и на Херсонском направлении российские войска также активно атаковали, однако успехов не достигли.

Ситуация на фронте на 17 января / Карты ISW

Последние новости с фронта