Оккупанты пытаются создать новые обострения на фронте. Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук заметил 24 Каналу, что таким образом оккупанты хотят, чтобы ВСУ перебрасывали свои резервы из Донецкой области на другие направления.

"Они пытаются прощупывать линию границы, новые позиции, где могли бы протиснуться Силы обороны, чтобы создать новые обострения и новые горячие точки. Это им нужно для того, чтобы растянуть наши силы, резервы, которых не хватает, еще больше", – сказал он.

Как враг будет действовать в 2026 году?

Андрей Ткачук объяснил, что чем больше захватчикам удастся создать таких точек, тем для них эффективнее будет растягивание Сил обороны Украины. Если враг активно зайдет и начнет развивать новый отрезок фронта, нашим бойцам нужно перебрасывать резервы, снимать их с какого-то направления.

Россияне очень хотели бы, чтобы мы забрали какие-то резервы, например, из Донецкой области и перебросили их на другие отрезки фронта, чем дальше от Донецкой области. Например, на Харьковщину или Сумщину. Думаю, они продолжат это делать в течение 2026 года,

– подчеркнул майор ВСУ.

Что происходит на фронте?