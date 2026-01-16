Окупанти намагаються створити нові загострення та фронті. Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб окупанти хочуть, щоб ЗСУ перекидали свої резерви з Донеччини на інші напрямки.

"Вони намагаються промацувати лінію кордону, нові позиції, де могли би протиснути Сили оборони, щоб створити нові загострення і нові гарячі точки. Це їм потрібно для того, аби розтягнути наші сили, резерви, яких бракує, ще більше", – сказав він.

Як ворог діятиме у 2026 році?

Андрій Ткачук пояснив, що чим більше загарбникам вдасться створити таких точок, тим для них ефективнішим буде розтягування Сил оборони України. Якщо ворог активно зайде і почне розвивати новий відтинок фронту, нашим бійцям потрібно перекидати резерви, знімати їх з якогось напрямку.

Росіяни дуже хотіли би, щоб ми забрали якісь резерви, наприклад, з Донеччини і перекинули їх на інші відтинки фронту, чим далі від Донецької області. Наприклад, на Харківщину чи Сумщину. Думаю, вони продовжать це робити впродовж 2026 року,

– підкреслив майор ЗСУ.

Що відбувається на фронті?