Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що для цього росіяни використовують і Каховське водосховище. Вони намагаються там проходити.

Що відбувається на Запоріжжі?

Сергій Братчук зазначив, що українські штурмові війська працюють і щодо Гуляйпілля, і щодо Степногірська. У Степногірську ворогу не вдалося вийти на ті висоти, які він планував.

Вони активно підтягують туди свої екіпажі БпЛА для того, щоб працювати максимально по наших військах. Тобто спробувати утворити кілзони для нас. З іншого боку, і наші хлопці дуже активно працюють сьогодні на Запорізькому фронті,

– підкреслив він.

У районі Гуляйполя на сьогодні найгостріша ситуація. Хоча там українським захисникам вдалося провести декілька контратакувальних дій і відкинути ворога на певних позиціях.

Ситуація динамічна, змінюється і буде змінюватися. Тут ворог тисне просто божевільно і підтягує свої резерви. Зокрема, десь намагається, наприклад, з Придніпровського напрямку витягувати окремі підрозділи і кидати на Гуляйполе. Тому тут надзвичайно складно,

– наголосив речник.

За його словами, головне – не дати ворогу вийти на оперативний простір, про який вони сьогодні мріють. Можливо, у них є якісь дедлайни. Ситуація кількох минулих днів показує, що активність ворога тут зростає.

