Соответствующую информацию привел аналитик открытых источников Covert Cabal. Он изучает данные о российских базах хранения военной техники на основе снимков спутников.

Сколько военной техники осталось у российской армии?

По словам аналитика, до начала полномасштабной войны против Украины танки Т-62, которые выпускались в 1960–1970-х годах, занимали незначительную долю в общих резервах России. Основу составляли поздние модификации Т-72 и танки семейства Т-80.

Однако за время боевых действий практически все современные машины, пригодные к ремонту, сняли с хранения и отправили на фронт. Поэтому именно Т-62 стали последним массовым резервом танков, к которому Россия еще не прибегала в полном объеме.

По оценкам Covert Cabal, на начало года на российских складах оставалось примерно:

112 танков Т-55 (модели глубокой давности);

784 Т-62;

449 Т-64, которые Россия не может ремонтировать из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и опыта;

452 ранние версии Т-72 и Т-72А, мало отличающиеся от Т-62 по возможностям;

188 единиц Т-72Б;

141 танк Т-80.

Аналитик считает, что большинство Т-72Б и Т-80, которые формально еще учитываются на складах, находятся в настолько плохом состоянии, что их восстановление маловероятно. Поэтому, кроме ограниченного производства новых танков "с нуля", российская армия вынуждена полагаться почти исключительно на морально и технически устаревшие Т-62.

В то же время Covert Cabal объяснил, что танк модели Т-62 был неплохим около полувека назад. Но по современным меркам он имеет слабое бронирование, поскольку создавался до появления композитной брони. Проблема также в недостаточной боевой мощи из-за меньшего калибра пушки, плохой подвижности, ненадежной силовой установке, устаревшей системе управления огнем, а также электронике.

По его мнению, сама конструкция и концепция Т-62 делают его малопригодным для современного поля боя.

Т-62 – это последний большой резерв танков одного типа. Все более новые модели уже практически исчерпаны. Т-90 – ноль. Т-80 осталось лишь около 8% от первоначального количества, то есть минус примерно 1500 машин. Т-72 всех модификаций сократились более чем на 2000 единиц, а большинство из тех, что еще есть, имеют сомнительное техническое состояние. Учитывая это Россия больше не может считаться "танковой державой",

– подытожил аналитик.

Отметим, по состоянию на 25 января потери страны-агрессора в танках составляют 11 605 единиц. В частности за сутки Силы обороны смогли уничтожить 2 танка оккупантов.

Как украинские бойцы уничтожают вражескую технику?