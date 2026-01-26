Это оборудование обеспечивало работу значительной части милитарной составляющей временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Смотрите также В Мариуполе в очередной раз произошел блэкаут после атаки: частично исчезло и отопление

Что известно о поражении подстанции в Мариуполе?

После удара по подстанции россиянам пришлось в авральном режиме перебрасывать нагрузку на другие энергетические узлы.

В Центре отмечают: речь не идет ни о "технической неисправности", ни об "изношенном оборудовании". На фото четко видно уничтоженный силовой трансформатор открытой подстанции – выгоревшие элементы, обвалившиеся порталы, следы возгорания трансформаторного масла. Ключевой узел энергосистемы фактически перестал существовать, что прямо указывает на достижение цели удара по энергетической инфраструктуре.

16 и 18 января временно оккупированный Мариуполь подвергся атакам беспилотников. Именно тогда и была поражена подстанция "Азовская" в Кальмиусском районе города.

Последствия удара по подстанции "Азовская"

В Белгороде после обстрела исчезал свет