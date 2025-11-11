Що відомо про імпорт газу?

Про це заявив СЕО D.Trading (трейдерська компанія групи ДТЕК) Дмитро Сахарук під час під час Київського безпекового форуму, пише 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

Він зазначив, що забезпечити нормальне проходження зими вдасться. Але тільки завдяки щоденній праці людей.

Ми повинні швидко рухатись у напрямку відновлення. Перш за все, потрібно отримати максимальний доступ до обладнання, яке ще є у Європі,

– пояснив Дмитро Сахарчук.

Другим пунктом він назвав вчасне фінансування відновлення та праці над підвищенням енергоефективності об’єктів.

Також Сахарчук відзначив імпорт. Згідно з його слів – максимальна потужність імпорту 2,1 мегавата.

Зауважте! Його використовують для балансування системи.

Водночас імпорт газу цієї зими може перевищити 70%. Про це розказав Андрій Коболєв – радник "Бейкень Енергетика Україна" – під час Київського безпекового форуму.

Він пропонує "рецепт":

посилити кооперацію з Європою; посилити потоки газу, які йдуть у бік України.

Я боюсь, що цієї зими імпорт газу може перевищити 70%. Зараз потрібна кооперація з ЄС, щоб максимальні обсяги газу зараз надходили до України магістралями Словаччини, Угорщині, Польщі та Румунії,

– сказав Андрій Коболєв.

Зверніть увагу! Експерт наголосив, що потрібна взаємодія, яка надасть гарантії постачальникам газу для його майбутньої оплати.

Що ще відомо про ситуацію з газопостачанням?