Что известно об импорте газа?

Об этом заявил СЕО D.Trading (трейдерская компания группы ДТЭК) Дмитрий Сахарук во время во время во время Киевского форума по безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Он отметил, что обеспечить нормальное прохождение зимы удастся. Но только благодаря ежедневному труду людей.

Мы должны быстро двигаться в направлении восстановления. Прежде всего, нужно получить максимальный доступ к оборудованию, которое еще есть в Европе,

– пояснил Дмитрий Сахарчук.

Вторым пунктом он назвал своевременное финансирование восстановления и работы над повышением энергоэффективности объектов.

Также Сахарчук отметил импорт. Согласно его словам – максимальная мощность импорта 2,1 мегаватта.

Заметьте! Его используют для балансировки системы.

В то же время импорт газа этой зимой может превысить 70%. Об этом рассказал Андрей Коболев – советник "Бейкень Энергетика Украина" – во время Киевского форума по безопасности.

Он предлагает "рецепт":

усилить кооперацию с Европой; усилить потоки газа, которые идут в сторону Украины.

Я боюсь, что этой зимой импорт газа может превысить 70%. Сейчас нужна кооперация с ЕС, чтобы максимальные объемы газа сейчас поступали в Украину по магистралям Словакии, Венгрии, Польши и Румынии,

– сказал Андрей Коболев.

Обратите внимание! Эксперт отметил, что нужно взаимодействие, которое предоставит гарантии поставщикам газа для его будущей оплаты.

Что еще известно про ситуацию с газом?