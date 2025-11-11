Як буде діяти Україна під час дефіциту газу?

Першим кроком для подолання можливого дефіциту газу є формування резервних схем постачання газу для населених пунктів із урахуванням типології розподільчих мереж та сценаріїв можливого падіння тиску, передає 24 Канал з посиланням на заступника міністра енергетики Миколи Колісника під час пресбрифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025 – 2026".

Йдеться, зокрема, про планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском.

Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, не побутові, промислові споживачі, в яких є резервні типи живлення,

– пояснює Колісник.

Крім цього, в Міненерго додають, що розроблений механізм на випадки локального та загальнонаціонального рівня небезпеки.

Відбувається він таким чином:

По-перше, здійснюється обмеження тиску в даній системі,

По-друге, проводиться локалізація наслідків (під час локалізації відбувається ремонт пошкодженого обладнання газової інфраструктури).

Цікаво! Як зазначила член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко, пише "Інтерфакс", ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак Росії.

Чи будуть обмеження газу для населення?

За словами Колісника, у випадку розгерметизації та ураження об'єкту газової інфраструктури вже напрацьовані сценарії як утримати подачу природного газу до населених пунктів.

Водночас щодо черг обмеження Колісник зауважив, що населення належить до останньої черги таких заходів.

Населення є останньою чергою… Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки,

– пояснив заступник міністра.

Зверніть увагу! Ситуація із забезпеченням газом залежить ще й від кількості точок подачі газу із труб високого тиску до певного населеного пункту. Таким чином, чим їх більше, тим і більший рівень надійності забезпечення ресурсом.

Чи подали в Україні газ в усіх областях?