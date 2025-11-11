Как будет действовать Украина во время дефицита газа?

Первым шагом для преодоления возможного дефицита газа является формирование резервных схем поставки газа для населенных пунктов с учетом типологии распределительных сетей и сценариев возможного падения давления, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025 – 2026".

Читайте также Доллар по 42 гривны или новый скачок: сколько будет стоить валюта в ближайшую неделю

Речь идет, в частности, о планировании распределения газа по высоким, средним и низким давлением.

Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей – бытовые, не бытовые, промышленные потребители, в которых есть резервные типы питания,

– объясняет Колесник.

Кроме этого, в Минэнерго добавляют, что разработан механизм на случаи локального и общенационального уровня опасности.

Происходит он следующим образом:

Во-первых, осуществляется ограничение давления в данной системе,

Во-вторых, проводится локализация последствий (во время локализации происходит ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры).

Интересно! Как отметила член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко, пишет "Интерфакс", ситуация с газом в Украине не настолько критична, как можно было бы ожидать после массированных атак России.

Будут ли ограничения газа для населения?

По словам Колесника, в случае разгерметизации и поражения объекта газовой инфраструктуры уже наработаны сценарии как удержать подачу природного газа в населенные пункты.

В то же время относительно очередей ограничения Колесник заметил, что население относится к последней очереди таких мероприятий.

Население является последней очередью... Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности,

– пояснил заместитель министра.

Обратите внимание! Ситуация с обеспечением газом зависит еще и от количества точек подачи газа из труб высокого давления в определенный населенный пункт. Таким образом, чем их больше, тем и больший уровень надежности обеспечения ресурсом.

Подали ли в Украине газ во всех областях?