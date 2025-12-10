Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Интересно Путин разыгрывает спектакль, – в "Ахиллесе" рассказали, как разговоры о мире влияют на наши войска
Что ответил Песков по поводу энергетического перемирия?
Дмитрий Песков, в связи с заявлением Зеленского о готовности к энергетическому перемирию, прямо отверг это предложение.
Россия работает над миром, а не перемирием,
– заявил пресс-секретарь Путина.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также заявил, что Кремль "внимательно будет следить за развитием ситуации" в Украине после заявлений Зеленского о готовности провести президентские выборы в Украине.
В то же время, по его словам, комментарии Трампа относительно членства Украины в НАТО, территорий, потерь земель Киевом, являются "очень созвучными с Россией".
Что говорил Зеленский об энергетическом перемирии?
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. И теперь осталось, чтобы его поддержала Россия.
В то же время президент отметил, что пока нет переговоров между Украиной и Россией. По словам украинского лидера, Кремль не проявляет заинтересованности в мирном процессе.
Кроме того, Зеленский сказал, что вместо шагов навстречу Россия ежедневно массированно обстреливает энергетические объекты, чем оставляет без света целые регионы. Такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы реального интереса к переговорам и завершения войны в Украине дипломатическим путем.