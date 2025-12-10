Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что ответил Песков по поводу энергетического перемирия?

Дмитрий Песков, в связи с заявлением Зеленского о готовности к энергетическому перемирию, прямо отверг это предложение.

Россия работает над миром, а не перемирием,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также заявил, что Кремль "внимательно будет следить за развитием ситуации" в Украине после заявлений Зеленского о готовности провести президентские выборы в Украине.

В то же время, по его словам, комментарии Трампа относительно членства Украины в НАТО, территорий, потерь земель Киевом, являются "очень созвучными с Россией".

Что говорил Зеленский об энергетическом перемирии?