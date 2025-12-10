Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, якого цитує російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Що відповів Пєсков стосовно енергетичного перемир'я?

Дмитро Пєсков, у зв'язку із заявою Зеленського про готовність до енергетичного перемир'я, прямо відкинув цю пропозицію.

Росія працює над миром, а не перемир'ям,

– заявив прессекретар Путіна.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також заявив, що Кремль "уважно стежитиме за розвитком ситуації" в Україні після заяв Зеленського про готовність провести президентські вибори в Україні.

Водночас, за його словами, коментарі Трампа щодо членства України в НАТО, територій, втрат земель Києвом, є "дуже співзвучними з Росією".

Що говорив Зеленський про енергетичне перемир'я?