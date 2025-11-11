Які регіони потрапили під удар?
Під удар потрапила інфраструктура у Харківській, Одеській та Донецькій областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Наразі на уражених об'єктах працюють енергетики.
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи,
– зазначають у Міненерго.
Що відомо про ситуацію в регіонах?
Одеську область ворог масово атакував ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, росіяни пошкодили об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури, повідомили в Одеській ОВА.
Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками,
– зазначив голова ОВА Олег Кіпер.
Критична інфраструктура області наразі працює на генераторах. Разом з тим відкриті пункти незламності.
У Донецькій області станом на ранок внаслідок обстрілів загинули 2 людей, пошкоджені приватні будинки, транспорт. Проводиться евакуація.
По Харківській області росіяни били різноманітним озброєнням – від ракети до БПЛА типу "Герань-2" та fpv-дронів. Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури у 5 районах регіону.
Яка ситуація в енергоструктурі?
Чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень в енергосистемі. Через наслідки атак у більшості регіонів Україні діятимуть графіки обмеження потужності.
Обмеження будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів – з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 3,5 черг
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59 години.
Важливо! Актуальні графіки відключення світла по регіонах можна дізнатися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни теж мають повідомляти обленерго.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,
– наголосили в Міненерго.
Як довго діятимуть відключення світла?
Росія змінила підхід до атак на українську енергосистему – тепер удари завдаються одночасно як по об’єктах генерації, так і по мережах розподілу електроенергії, розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зазначив, що через атаки відключення світла стануть частиною життя в Україні щонайменше протягом наступних кількох місяців. Найважча ситуація очікується у східних регіонах країни.
За його експерта, йдеться про погодинні графіки відключень у 12 областях: менше вимкнень – у західних регіонах, більше – у східних, де наслідки атак значно серйозніші.