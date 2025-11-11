Якою буде ситуація на валютному ринку до кінця цього року?

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, до кінця року ситуація на валютному ринку дедалі жвавішатиме.

З одного боку, зростає попит на валюту через сезонні обставини (наприклад, отримувані бюджетні та преміальні виплати частина громадян "конвертуватиме" в придбання валюти);

З іншого боку, економічна ситуація в країні в стані "баталій за виживання", адже триває період значних випробувань через ракетні обстріли та пошкодження об’єктів інфраструктури.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ще один фактор – це формування суспільних настроїв, що в переддень зими мають ризик погіршуватися.

Водночас якщо відкинути емоції та проаналізувати рішення НБУ та втілювану стратегію на валютному ринку, можна сказати, що глобальні потрясіння, якими, безумовно, можна вважати стрімке зростання курсів, наразі є малоймовірними.

По-перше, облікова ставка залишається вагомим аргументом для утримання гривні від знецінення.

15,5% – це об'єктивно консервативне рішення НБУ з метою уникнення непотрібних, але можливих економічних ризиків, головним чином через воєнну та "енергетичну" невизначеність. На мій погляд, вкрай важливо, щоб гривня була захищеною у цей досить складний період,

– каже Лєсовий.

По-друге, на ринку діє режим керованої гнучкості, що забезпечує часткову контрольованість валютних змін - майже без ризиків непоборних і шалених курсових стрибків.

Тобто ринок тримається на "палях" стабільної контрольованості. Припускається, що попит може чинити тиск на курси, однак регулятор триматиме ситуацію під контролем, регулюючи співвідношення попиту та пропозиції через механізм валютних інтервенцій.

По-третє, загальні економічні прогнози обнадійливі: цілком можливо, що до кінця року інфляція у річному вимірі знизиться до 9,5 – 10%.

По-четверте, міжнародна фінансова підтримка, як і в попередні 3 роки, здатна покрити значну частину бюджетних видатків: це надважливо для втримання економічного "ґрунту".

По-п'яте, на ринку створені "заохочувальні" умови для того, щоб громадяни поступово переорієнтовувалися на гривню, як найбільш надійного засобу збереження статків.

Зауважте! Гривневі депозити (особливо ультракороткі вклади терміном 3 – 6 місяців та 6 – 9 місяців), а також гривневі ОВДП, починаючи з квітня, є важливим альтернативним джерелом збереження коштів.

В яких діапазонах коливатимуться валюти?

За оцінками банкіра, як і тижнем раніше, основні коливання долара відбуватимуться в проміжку 41,8 – 42,2 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні.

Всі поточні зміни, як, приміром, різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни будуть незначними. Разом з тим, готівковий ринок може демонструвати більшу курсову розбіжність з міжбанком, особливо йдеться про обмінні пункти, в яких ситуативно спред може розширитися до 0,8 – 1 гривня,

– додає Лєсовий.

Водночас варто додати, що все залежатиме від "суспільного запиту": якщо попит зростає при пропозиції, яка його не покриває, або ж є дисбаланс кількості покупців та продавців, то це і стає рушієм певних "курсових ігор".

Якими будуть курси валют до 16 листопада?

Коридори валютних коливань: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривень за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривень за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

– 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

