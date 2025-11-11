Дивіться також Обстріли енергетики вже дуже болючі: чи буде в Україні світло та тепло взимку

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, що з одного боку, зростає попит на валюту через сезонні обставини, а з іншого боку, економічна ситуація в країні в стані "баталій за виживання".

По 16 листопада коридори валютних коливань становить 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).