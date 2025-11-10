Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 10 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,70 гривні (-10 копійок проти 7 листопада) та продаж по 42,20 гривні (-7 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,20 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,80 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,11 гривні (-3 копійки), а продати по 42,14 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро по 48,70 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,92 гривні (+17 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,20 гривні (-31 копійка), а продають по 42,22 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,75 гривні (+65 копійок), а продають по 49,06 гривні (+16 копійок).
Яка валюта краща для заощадження?
Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, дохідність валютного кошика поступається гривневим депозитам та державним облігаціям, але очікується, що долар в майбутньому зросте.
Водночас в контексті заощаджень купівля долара та євро є менш дохідною, а найвищу дохідність мають державні облігації.
Натомість економіст Ярослав Жаліло для 24 Каналу додає, що варто орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні через безпосередній зв'язок з єврозоною.