Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Володимира Зеленського та Офіс Президента України.

Дивіться також Приємна несподіванка: політологиня сказала, як США ще посилили санкції проти Росії

Проти кого Україна ввела санкції?

Володимир Зеленський 9 листопада підписав нові санкційні рішення проти Росії. Вони стосуються, зокрема, людей, наближених до російського диктатора Володимира Путіна, і російських видавництв.

У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його "гаманців", функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів,

– написав президент.

Указ № 834/2025 передбачає застосування персональних санкцій проти семи росіян та колишнього керівника Конституційного Суду України Олександра Тупицького, який у березні 2022 року втік з України.

Крім того, обмежувальні заходи зачепили спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва, посадовця російського Генштабу Олександра Зоріна, а також першого заступника міністра просвіти Росії Олександра Бугайова.

Ба більше, нові санкції також ввели проти голови п'ятої служби російської ФСБ Олексія Комкова, міністерки сільського господарства Росії Оксани Лут та заступника міністра науки Росії Андрія Омельчука.

Які санкції ввели другим указом?

Водночас указом № 835/2025 Володимир Зеленський увів у дію санкції проти п’яти російських видавництв. Під запровадження обмежень потрапили "Віче", "Пітер", "Книжковий світ", "Центрполіграф" та "Яуза".

Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано,

– наголосив президент.

Що цьому передувало?