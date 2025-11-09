Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского и Офис Президента Украины.
Против кого Украина ввела санкции?
Владимир Зеленский 9 ноября подписал новые санкционные решения против России. Они касаются, в частности, людей, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину, и российских издательств.
В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, которые работают в правительственных структурах Путина и причастны к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов,
– написал президент.
Указ № 834/2025 предусматривает применение персональных санкций против семи россиян и бывшего руководителя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который в марте 2022 года сбежал из Украины.
Кроме того, ограничительные меры затронули спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева, чиновника российского Генштаба Александра Зорина, а также первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева.
Более того, новые санкции также ввели против главы пятой службы российской ФСБ Алексея Комкова, министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и заместителя министра науки России Андрея Омельчука.
Какие санкции ввели вторым указом?
В то же время указом № 835/2025 Владимир Зеленский ввел в действие санкции против пяти российских издательств. Под введение ограничений попали "Вече", "Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".
Начинаем также и работу по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано,
– подчеркнул президент.
Что этому предшествовало?
На днях Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений и поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям относительно субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства.
Также в Украине вступил в силу 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который согласовали в конце октября. Это произошло после того, как Словакия сняла предостережения относительно утверждения нового пакета.