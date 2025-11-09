Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского и Офис Президента Украины.

Против кого Украина ввела санкции?

Владимир Зеленский 9 ноября подписал новые санкционные решения против России. Они касаются, в частности, людей, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину, и российских издательств.

В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, которые работают в правительственных структурах Путина и причастны к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов,

– написал президент.

Указ № 834/2025 предусматривает применение персональных санкций против семи россиян и бывшего руководителя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который в марте 2022 года сбежал из Украины.

Кроме того, ограничительные меры затронули спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева, чиновника российского Генштаба Александра Зорина, а также первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева.

Более того, новые санкции также ввели против главы пятой службы российской ФСБ Алексея Комкова, министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и заместителя министра науки России Андрея Омельчука.

Какие санкции ввели вторым указом?

В то же время указом № 835/2025 Владимир Зеленский ввел в действие санкции против пяти российских издательств. Под введение ограничений попали "Вече", "Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".

Начинаем также и работу по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано,

– подчеркнул президент.

