Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,18 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійок проти 16 грудня. Офіційний курс євро становить 49,66 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 18 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,33 гривні;
- євро – 49,62 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 17 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,40 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,16 гривні, продаж – по 42,50 гривні.
Чому євро різко зросло і що буде з доларом?
Наразі євро на готівковому ринку сягнуло нової психологічної позначки в 50 гривень, що є рекордним показником за всю історію. Втім за словами Олега Пендзина для 24 Каналу, трибок ціни є короткостроковим та може знизитися вже найближчим часом.
Серед причин такого росту є як зовнішні, так і внутрішні, тобто реакція світових ринків та попит на валюту. Наприклад за останній тиждень євро щодо долара подорожчало, але сьогодні вже спостерігається несуттєвий спад.
Натомість долар попри коливання євро залишається більш-менш стабільним, але у 2026 році його динаміка залежатиме від економічних та військових дій. Зокрема йдеться про те, що у різні випадки ціна валюти може навіть сягнути понад 45 та понад 46 гривень.