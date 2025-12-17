Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,18 гривны. То есть цена американской валюты упала на 6 копеек против 16 декабря. Официальный курс евро составляет 49,66 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 18 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,33 гривны;

евро – 49,62 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 17 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,50 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,40 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,16 гривны, продажа – по 42,50 гривны.

Почему евро резко выросло и что будет с долларом?