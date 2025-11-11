Доллар удерживает свои позиции в банках, а на черном рынке валюта подорожала. Зато евро выросло в своих позициях в банках, а на черном рынке наблюдается разностороннее колебание. А в обменниках обе валюты резко выросли, а доллар – чуть ли не на гривну.