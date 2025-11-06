Які депозити найвигідніші?

Подекуди ставки за депозитами наразі досягають 17.5% річних. При цьому, з огляду на рівень дохідності, найбільш привабливими для українців є вклади на 6 – 9 місяців, а також на 1 рік, розповів 24 Канал банкір Дмитро Замотаєв.

Дивіться також Усе залежить від одного рішення НБУ: які депозити стануть найвигіднішими

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Звісно, кожен громадянин тією чи іншою мірою відчуває певний тиск енергообставин, а також суспільне нагнітання напередодні зими. Однак ми схильні до більш оптимістичних прогнозів, адже рівень інфляції, можливо навіть, всупереч охочим до сенсацій, залишається на досить низькому рівні, а регулятор докладає зусиль для утримання балансу на валютному ринку: різкі курсові зміни майже виключені.

За словами банкіра, у порівнянні з минулим роком цьогоріч загальна ситуація в економіці більш-менш сприятлива для того, щоб українці не кидалися стрімголов до обмінників та не вигрібали валюту.

Все ж таки депозитні гривневі вклади є непоганою альтернативою для збережень коштів, принаймні інфляція їх не "з’їсть",

– наголосив Замотаєв.

Зауважте! Правління Нацбанку на своєму засіданні 23 жовтня зберегло ставку на рівні 15,5%, пише НБУ. Саме вона значно впливає на дохідність депозитів.

Що банки пропонують вкладникам?

Іншим важливим аргументом на користь депозитів може бути те, що у банках зараз розпочався піковий період, коли вони готові запропонувати новим клієнтам досить непогані умови для розміщення вкладів.

Зокрема, комбанки стимулюватимуть вкладників додатковими бонусами до наявних ставок у розмірі від 0,5 до 1 відсоткового пункта.

Це може підштовхнути громадян наприкінці року розмістити частину отриманого прибутку саме на гривневих вкладах.

Ми очікуємо, що у найближчі 3-4 тижні ринок відчує пожвавлення потенційних клієнтів саме через сформований високий рівень довіри до гривні, як міцної валюти,

– зауважив банкір.

Він прогнозує, що у період з 10 по 16 листопада середні ставки за гривневими вкладами залишаться на такому рівні:

депозити на 3 – 6 місяців – близько 13 – 13,5% річних;

вклади на 6 – 9 місяців – в середньому від 13,5% до 14,5%;

депозити на 9 – 12 місяців – 13 – 13,5%;

депозити на рік і більше – 14 – 14,5%.

Важливо! Замотаєв підкреслив, що передбачити всі обставини, які можуть вплинути на поведінку українців вкрай важко. Однак очікується, що громадяни орієнтуватимуться більше на курсові показники на валютному ринку. Тож за стабільних курсів, гривневі депозити можуть стати пріоритетом.

Що ще потрібно знати про депозити?