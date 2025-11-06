Какие депозиты самые выгодные?

Кое-где ставки по депозитам сейчас достигают 17.5% годовых. При этом, учитывая уровень доходности, наиболее привлекательными для украинцев являются вклады на 6 – 9 месяцев, а также на 1 год, рассказал 24 Канал банкир Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Конечно, каждый гражданин в той или иной степени чувствует определенное давление энергообстановки, а также общественное нагнетание в преддверии зимы. Однако мы склонны к более оптимистичным прогнозам, ведь уровень инфляции, возможно даже, вопреки желающим сенсаций, остается на достаточно низком уровне, а регулятор прилагает усилия для удержания баланса на валютном рынке: резкие курсовые изменения почти исключены.

По словам банкира, по сравнению с прошлым годом в этом году общая ситуация в экономике более-менее благоприятная для того, чтобы украинцы не бросались сломя голову к обменникам и не выгребали валюту.

Все же депозитные гривневые вклады являются неплохой альтернативой для сохранения средств, по крайней мере инфляция их не "съест",

– отметил Замотаев.

Заметьте! Правление Нацбанка на своем заседании 23 октября сохранило ставку на уровне 15,5%, пишет НБУ. Именно она значительно влияет на доходность депозитов.

Что банки предлагают вкладчикам?

Другим важным аргументом в пользу депозитов может быть то, что в банках сейчас начался пиковый период, когда они готовы предложить новым клиентам достаточно неплохие условия для размещения вкладов.

В частности, комбанки будут стимулировать вкладчиков дополнительными бонусами к имеющимся ставкам в размере от 0,5 до 1 процентного пункта.

Это может подтолкнуть граждан в конце года разместить часть полученной прибыли именно на гривневых вкладах.

Мы ожидаем, что в ближайшие 3-4 недели рынок почувствует оживление потенциальных клиентов именно из-за сформированного высокого уровня доверия к гривне, как крепкой валюты,

– отметил банкир.

Он прогнозирует, что в период с 10 по 16 ноября средние ставки по гривневым вкладам останутся на таком уровне:

депозиты на 3 – 6 месяцев – около 13 – 13,5% годовых;

вклады на 6 – 9 месяцев – в среднем от 13,5% до 14,5%;

депозиты на 9 – 12 месяцев – 13 – 13,5%;

депозиты на год и более – 14 – 14,5%.

Важно! Замотаев подчеркнул, что предусмотреть все обстоятельства, которые могут повлиять на поведение украинцев крайне трудно. Однако ожидается, что граждане будут ориентироваться больше на курсовые показатели на валютном рынке. Поэтому при стабильных курсах, гривневые депозиты могут стать приоритетом.

Что еще нужно знать о депозитах?