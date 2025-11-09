Курс долара у листопаді буде стабільним. Імовірні різні варіанти розвитку ситуації на валютному ринку . Зокрема, на міжбанку верхня межа коливань очікується 42 – 42,5 гривні за долар.

Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 році. Себто, їх мають обмінювати без проблем. Питання полягає у рівні зношеності банкноти. Якщо банкнота сильно пошкоджена, її віддають на інкасо.