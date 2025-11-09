Який курс долара в Україні зараз?
8 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Згідно з даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку змінився так:
- купівля – 41,80 гривні за долар США;
- продаж – 42,20 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація така:
- купівля – 41,97 гривні за долар США;
- продаж – 42,09 гривні за долар США.
Скільки гривень можна отримати за 200 доларів?
- якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 360 гривень;
- в обміннику за 200 доларів вдасться виручити приблизно – 8 394 гривень.
За скільки можна купити 200 доларів сьогодні?
- аби купити 200 доларів у банку сьогодні необхідно приблизно – 8 440 гривень;
- для придбання 200 доларів в обміннику необхідно уже майже – 8 418 гривень.
Що потрібно знати про долар зараз?
Курс долара у листопаді буде стабільним. Імовірні різні варіанти розвитку ситуації на валютному ринку. Зокрема, на міжбанку верхня межа коливань очікується 42 – 42,5 гривні за долар.
Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 році. Себто, їх мають обмінювати без проблем. Питання полягає у рівні зношеності банкноти. Якщо банкнота сильно пошкоджена, її віддають на інкасо.