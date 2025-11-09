Курс доллара в ноябре будет стабильным. Вероятны различные варианты развития ситуации на валютном рынке . В частности, на межбанке верхняя граница колебаний ожидается 42 – 42,5 гривны за доллар.

Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, их должны обменивать без проблем. Вопрос заключается в уровне изношенности банкноты. Если банкнота сильно повреждена, ее отдают на инкассо.