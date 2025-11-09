Какой курс доллара в Украине сейчас?

8 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,08 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Согласно данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:

  • покупка – 41,80 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,20 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация такая:

  • покупка – 41,97 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,09 гривны за доллар США.

Сколько гривен можно получить за 200 долларов?

  • если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 360 гривен;
  • в обменнике за 200 долларов удастся выручить примерно – 8 394 гривен.

За сколько можно купить 200 долларов сегодня?

  • чтобы купить 200 долларов в банке сегодня необходимо примерно – 8 440 гривен;
  • для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо уже почти – 8 418 гривен.

Что нужно знать о долларе сейчас?

  • Курс доллара в ноябре будет стабильным. Вероятны различные варианты развития ситуации на валютном рынке. В частности, на межбанке верхняя граница колебаний ожидается 42 – 42,5 гривны за доллар.

  • Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, их должны обменивать без проблем. Вопрос заключается в уровне изношенности банкноты. Если банкнота сильно повреждена, ее отдают на инкассо.