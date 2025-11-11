У чому особливості старту сезону?

Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Опалювальний сезон уже розпочався у всіх регіонах України, зокрема у Києві. Він розпочався із жовтня поступовим підключенням котелень,

– зазначив заступник міністра.

Ковальчук додав, що на початку опалювального сезону пріоритетно підключали до опалення об'єкти соціальної інфраструктури, тобто медичні заклади, дитячі садочки тощо.

За даними Мінрозвитку, на ранок 11 листопада теплопостачанням забезпечили 87% соціальних об'єктів .

. Також опалення увімкнули вже у понад 53 тисячі багатоповерхівок, що складає 73% від загальної кількості.

Особливістю старту опалювального сезону цього року було те, що південні області розпочали його дещо пізніше за решту.

Важливо! У Мінрозвитку наголосили, що опалювальний сезон вдалося розпочати у прифронтових регіонах навіть попри постійні атаки російських окупантів.

Коли розпочався опалювальний сезон?

Цього року офіційно опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з 15 жовтня. А вже 28 стартував і для житлового фонду, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що Україна змогла розпочати опалювальний сезон у заплановані терміни завдяки підготовці усіх профільних структур та технічній готовності комунальних підприємств.

Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров,

– розповіла Свириденко.

Важливо! Наразі одним із головних завдань уряду залишається забезпечення достатньої кількості газу для проходження опалювального сезону. За словами Свириденко, Україна вже має 1,36 мільярда євро для закупівель палива.

Опалювальний сезон на півдні: що відомо?