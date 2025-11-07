Коли буде тепло у будинках Миколаєва?
Виконавчий комітет міста ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду з 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.
За його словами, міська влада уважно стежить за змінами температури повітря, тому й було ухвалене таке рішення.
Наразі теплопостачальні компанії Миколаєва роблять усе можливе, щоб у домівках миколаївців якнайшвидше стало тепло. Однак на це може знадобитися певний час.
Маємо 10 днів на розкачку, щоб увійти в сезон плавно й без збоїв,
– зауважив Сєнкевич.
Раніше місцева влада попереджала, що тепло до будинків Миколаєва подадуть, коли температура повітря стійко знизиться.
Важливо! Однак опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери Миколаєва розпочали ще 30 жовтня.
Де ще увімкнули опалення для населення?
Нещодавно обігрівати житловий фонд також розпочали у Львові. У місті Лева розпочали подачу тепла до житлових будинків 3 листопада. Про це повідомив керівник комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець, пише "Суспільне".
- Він зазначив, що з понеділка запустили котельні, які ще не працювали у цьому опалювальному сезоні.
- Також тепло до будинків міста почали подавати котельні, які раніше забезпечували енергоносієм лише заклади соціальної сфери або подавали теплу воду.
Втім, як і в Миколаєві, у Львові попередили, що батареї стануть теплими не в усіх одразу. Все залежить від того, як конкретний будинок підготувався до опалювального сезону.
Якщо проведені всі відповідні регламентні заходи, тоді проблем не буде, будинок отримає одразу тепло,
– наголосив Одинець.
Варто знати! Дитсадки, школи та лікарні Львова почали отримувати тепло ще до 18 жовтня.
Опалювальний сезон в Україні: що відомо?
Опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався 28 жовтня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Уже станом на 1 листопада у 18 областях країни громади подали тепло в житлові будинки.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що підготовка до зими триває у складних умовах постійних загроз. За його словами, будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів розпочалося ще у 2023 році, коли Росія почала системно атакувати критичну інфраструктуру.
Україна увійшла в опалювальний сезон із запасом у 13,2 мільярда кубів газу. Водночас, щоб пройти зиму без перебоїв, держава потребує додаткового імпорту палива. Нафтогаз оцінює цю потребу у 1,9 мільярда євро, частину яких планують покрити за рахунок внутрішніх ресурсів та міжнародної підтримки.