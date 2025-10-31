Коли відновлять опалення у Луцьку?

Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло", передає 24 Канал.

Після завершення запуску опалення в закладах соціальної сфери Луцька підприємство розпочинає перехід на зимовий режим роботи котелень та теплових мереж.

Надалі тепло подадуть для житлового фонду Луцька.

Однак на запуск опалення для всіх споживачів може знадобитися декілька днів, повідомили комунальники.

Раніше, згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, опаленням забезпечили лікарні, дитячі садочки, школи та інші навчальні заклади, крім тих, що перебувають на канікулах.

Чому зупиняли опалювальний сезон?

Опалювальний сезон у Луцьку розпочався ще 16 жовтня. Тоді тепло подали до комунальних закладів міста, а саме до медичних установ, шкіл та дитячих садочків. Згодом опалення увімкнули і в житлових будинках.

Однак вже 22 жовтня місцева влада поставила опалювальний сезон на паузу. На позачерговому засіданні члени виконкому ухвалили призупинити подачу тепла у Луцьку через потепління, повідомила Луцька міська рада.

Очікувалося, що температура повітря підвищиться у місті вдень до 10 – 15 градусів тепла протягом кількох днів, а середньодобова зросте до понад +8 градусів.

Через це місцева влада вирішила зекономити енергоресурси і вимкнути подачу тепла.

У "Луцьктепло" тоді наголосили, що опалення вимкнуть також у навчальних та медичних закладах, а не лише у житлових будинках.

