Когда возобновят отопление в Луцке?
Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии "Луцктепло", передает 24 Канал.
После завершения запуска отопления в учреждениях социальной сферы Луцка, предприятие начинает переход на зимний режим работы котельных и тепловых сетей.
- В дальнейшем отопление подадут для жилого фонда Луцка.
- Однако на запуск отопления для всех потребителей может потребоваться несколько дней, сообщили коммунальщики.
Ранее, согласно решению исполнительного комитета Луцкого городского совета, отоплением обеспечили больницы, детские сады, школы и другие учебные заведения, кроме тех, находящихся на каникулах.
Почему останавливали отопительный сезон?
Отопительный сезон в Луцке начался еще 16 октября. Тогда тепло подали в коммунальные учреждения города, а именно в медицинские учреждения, школ и детских садов. Впоследствии отопление включили и в жилых домах.
Однако уже 22 октября местные власти поставили отопительный сезон на паузу. На внеочередном заседании члены исполкома постановили приостановить подачу тепла в Луцке из-за потепления, сообщила Луцкий городской совет.
- Ожидалось, что температура воздуха повысится в городе днем до 10 – 15 градусов тепла в течение нескольких дней, а среднесуточная возрастет до более +8 градусов.
- Поэтому местные власти решили сэкономить энергоресурсы и выключить подачу тепла.
В "Луцктепло" тогда отметили, что отопление отключат также в учебных и медицинских учреждениях, а не только в жилых домах.
Отопительный сезон в Украине: последние новости
28 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила об официальном старте отопительного сезона. По ее словам, на то время более 55% объектов социальной инфраструктуры - детские сады, школы и больницы уже были подключены к отоплению.
В тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в столице. В то же время для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы Киев начал подачу тепла еще 3 октября.
Во Львове запуск отопления в жилых домах запланирован на понедельник, 3 ноября, и тепло появится в течение следующих 2–5 дней. Городская власть призывает жителей в случае непредсказуемых сбоев сразу сообщать на горячую линию, чтобы аварийные бригады могли быстро устранить проблемы.