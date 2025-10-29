Що відомо про опалення в Дніпропетровській області?
39 громад Дніпропетровщини розпочали опалювальний сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Владислава Гайваненка.
Дивіться також Опалювальний сезон 2025: у яких містах України вже ввімкнули тепло
Рішення кожне місто ухвалюватиме самостійно, орієнтуючись на погодні умови. Деякі з громад розпочнуть опалювальний сезон уже днями.
За словами Гайваненка, в області оновили і замінили 124 кілометри мереж, понад 40 котлів. Усі об’єкти соцсфери готові й поступово починають заживлюватися.
Разом з тим ще тривають ремонтні роботи у Кривому розі, систему заповнюють теплоносієм.
Які міста також розпочинають опалювальний сезон?
У Вінниці 30 жовтня розпочнуть опалювальний сезон. Тепло подаватимуть до житлових будинків, процес буде поступовим.
З 29 жовтня в одній на Житомирщині починається опалювальний сезон для всіх теплогенеруючих підприємств, якщо температура впаде нижче 8 градусів.
На Харківщині розпочався опалювальний сезон, опалення подають у 17 населених пунктів. В області працюють 66 котелень.
Одеса та область розпочнуть опалювальний сезон у найближчі тижні з термінами подачі тепла від 3 днів до 2 тижнів залежно від громади. Дата початку подачі тепла залежить від температури повітря в конкретному населеному пункті.
У Львові опалювальний сезон для населення розпочнеться з 3 листопада. Соціальні заклади міста, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.
Закарпаття розпочало опалювальний сезон, всі 64 громади визначили дати запуску тепла. 492 котельні працюють на деревині, 21 на електроопаленні.