Коли відбудеться старт опалювального сезону в Одесі?

Одеська область не квапиться з увімкненням опалення, бо температура в області дозволяє це робити. Про це в етері "Суспільного" розповів голова ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.

За його словами, дата початку подачі тепла залежатиме від температури повітря в конкретному населеному пункті.

Так як ми розташовані південніше від усіх регіонів і температує "стрибає" на декілька градусів угору, кожна громада матиме свої терміни подачі тепла. Наприклад, північні громади декілька днів – 3-5 днів, південні громади, такі як Одеса, Ізмаїл – півтора-два тижні, орієнтовно до 10 діб,

– повідомив Шкіпер.

Нагадаємо, що 28 жовтня Україна розпочала опалювальний сезон, розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

Станом на цей день вже понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садки, школи та лікарні, під'єднали до опалення. Також у 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків. В інших регіонах підключення триватиме поступово, залежно від погодних умов.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

