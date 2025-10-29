Що відомо про подачу опалення у Харкові та області?
На Харківщині виконують доручення Зеленського щодо старту опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, вже 17 населених пунктів розпочали подачу тепла до закладів соцсфери та житлового фонду. Зараз близько 30 багатоквартирних будинків у різних громадах уже мають опалення.
Працюють 66 котелень, які забезпечують теплом понад 130 закладів соціальної сфери. Технічних перешкод для початку опалювального сезону в громадах області наразі немає.
Там де були юридичні проблеми, наприклад Лозова, вони наразі зняті. Газ подається у штатному режимі, розпочинається також подача опалення.
Нагадаємо, що 28 жовтня Україна розпочала опалювальний сезон, розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.
Станом на цей день вже понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садки, школи та лікарні, під'єднали до опалення. Також у 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків. В інших регіонах підключення триватиме поступово, залежно від погодних умов.
Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.
Де в Україні вже дали опалення для населення?
Одеса та область розпочнуть опалювальний сезон у найближчі тижні з термінами подачі тепла від 3 днів до 2 тижнів залежно від громади. Дата початку подачі тепла залежить від температури повітря в конкретному населеному пункті, причому північні громади отримають тепло швидше, ніж південні.
У Львові опалювальний сезон для населення розпочнеться з 3 листопада. Соціальні заклади міста, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.
Закарпаття розпочало опалювальний сезон, всі 64 громади визначили дати запуску тепла. 492 котельні працюють на деревині, 21 на електроопаленні; область має 163 автономні джерела живлення для забезпечення опалення.