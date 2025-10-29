Что известно о подаче отопления в Харькове и области?
На Харьковщине выполняют поручение Зеленского по старту отопительного сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
По его словам, уже 17 населенных пунктов начали подачу тепла в учреждения соцсферы и жилого фонда. Сейчас около 30 многоквартирных домов в разных общинах уже имеют отопление.
Работают 66 котельных, которые обеспечивают теплом более 130 учреждений социальной сферы. Технических препятствий для начала отопительного сезона в громадах области пока нет.
Там где были юридические проблемы, например Лозовая, они пока сняты. Газ подается в штатном режиме, начинается также подача отопления.
Напомним, что 28 октября Украина начала отопительный сезон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
По состоянию на этот день уже более 55% объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы и больницы, подключили к отоплению. Также в 13 областях тепло частично подают и в жилые дома. В других регионах подключение будет продолжаться постепенно, в зависимости от погодных условий.
Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима.
Где в Украине уже дали отопление для населения?
Одесса и область начнут отопительный сезон в ближайшие недели со сроками подачи тепла от 3 дней до 2 недель в зависимости от громады. Дата начала подачи тепла зависит от температуры воздуха в конкретном населенном пункте, причем северные громады получат тепло быстрее, чем южные.
Во Львове отопительный сезон для населения начнется с 3 ноября. Социальные учреждения города, такие как детсады, школы и больницы, уже получают тепло.
Закарпатье начало отопительный сезон, все 64 общины определили даты запуска тепла. 492 котельные работают на древесине, 21 на электроотоплении; область имеет 163 автономные источники питания для обеспечения отопления.