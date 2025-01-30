Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP. Трамп не только много говорит, но и уже подписал множество указов – больше всего за всю историю президентов США.

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В Белом доме ищут решение, как помочь стенографистам

Журналисты указывают, что это изменение является одним из самых заметных изменений после "четырех лет относительной тишины Джо Байдена". Трамп буквально затапливает людей лавиной слов. Но делает это не просто так.

Трамп жаждет быть в центре внимания и лучше большинства политиков понимает, что внимание – это форма власти. Он говорит почти непрерывно с начала своего второго срока, заглушая голоса несогласных и заставляя своих оппонентов бороться за то, чтобы быть услышанными,

– констатируют в AP.

Чиновники из Белого дома анонимно сообщили медийщикам, что думают нанять дополнительный персонал. Сейчас ответственные за транскрибирование публичных выступлений президента не успевают записывать все слова. Несмотря на то, что стенография – это система записей, которая позволяет несколькими знаками записать целое слово, фразу или предложение.

"В день инаугурации стенографистов было более 22 тысяч, а потом еще 17 тысяч, когда Трамп посетил места катастроф в Северной Каролине и Калифорнии. Этого достаточно, чтобы напрячь слух и пальцы даже самого преданного стенографиста", – говорится в материале.

К слову, один из указов Трампа предусматривает реформу школьного образования в США.