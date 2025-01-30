Трудно сравнивать обе ситуации, ведь их причины разные. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко, объяснив, что в прошлом году кризис с помощью был вызван внутриполитической борьбой в США.

Читайте также Ракеты для Patriot, снаряды и минометы: мог ли Израиль тайно передать Украине оружие через США

Ухудшилась ли ситуация

В 2025 на выделение помощи влияют внешнеполитические взгляды Дональда Трампа. Он уже давно заявлял, что хочет переложить часть финансовой нагрузки на европейские страны. По его мнению, именно они должны покрывать основные расходы на безопасность Украины.

Мы понимаем, что в этой ситуации будет пересмотр квот, количества помощи, которую предоставляют разные стороны,

– отметил политолог.

Второй момент заключается в том, что Трамп пришел к власти на "волне миротворчества". Он обещал закончить войну в кратчайшие сроки, поэтому сейчас не хочет подавать сигналов о долговременной военной помощи.

Хотя у Трампа остается неплохое поле для маневра. Без Конгресса он может распределить еще 3,8 миллиарда долларов, которые не использовала администрация Байдена,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Скорее всего, Джо Байден намеренно оставил Трампу такую возможность для того, чтобы в краткосрочной перспективе показать стабильность политики Соединенных Штатов. Но все зависит от воли Трампа и требует более интенсивной работы нашей дипломатии как с Госдепом, так и с Белым домом.

Напомним, Дональд Трамп приказал остановить всю иностранную помощь на 90 дней, в частности программы, которые касались Украины. Впрочем решение не касается военной помощи. Она продолжает поступать.