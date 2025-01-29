В течение последних дней и недель в информационном пространстве появились слухи, а затем и якобы официальные заявления, о возможности передачи Израилем Украине своих трофеев, добытых во время очередной войны против "Хезболлы" в Ливане.

24 Канал рассказывает, могло ли это быть реальностью и какое оружие Израиль мог бы передать Украине через посредничество США.

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Что известно о слухах о передаче оружия Израилем Украине

После того как якобы соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел страны Шаррен Хаскель во время встречи с послом Украины Евгением Корнийчуком, дело казалось решенным и украинские блогеры и военные эксперты начали сводить дебет и кредит.

А таинственный полет 24 января 2025 года грузового борта израильских ВВС в польский Жешув лишь добавил и без того невероятного оптимизма. Это предполагал проект OSINTdefender, который обнаружил рейсы военно-транспортных самолетов С-17 Воздушных сил США из Израиля в Польшу.

Сообщается, что отправной точкой для нескольких С-17 стала авиабаза Рамштайн в Германии. Они выполнили перелет к израильской авиабазе Хатзерим, после посещения которой они отправились в польский Жешув. В Жешуве расположен основной логистический хаб военной помощи, которая затем отправляется в Украину.

Один С-17 может перевезти до 77 тонн полезной нагрузки, что, учитывая небольшой вес противотанкового и другого вооружения и боеприпасов, может означать довольно большое количество вооружения.

Эйфория продолжалась вплоть до заявления посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, который рассказал об "испорченном телефоне" и объяснил в чем суть недоразумения.

Я наверное вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля, есть здесь какой-то испорченный телефон... То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало,

– посол Бродский в комментарии "Радио Свобода" опроверг информацию о подарках для ВСУ.

"Во время встречи Посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля. Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", – такой была начальная версия сообщения посольства Украины в Израиле в Facebook по итогам встречи посла Корнийчука с Шаррен Хаскель.

Впоследствии посольство Украины действительно отредактировало сообщение, указав, что благодарит госпожу Хаскель уже не просто за "предложение", а "за предварительно внесенное предложение в Кнессете – передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля".

Оказалось, что Хаскель (кстати, ветеран второй ливано-израильской войны), когда была депутатом парламента, подавала такую инициативу, но она не нашла поддержки. Так что действительно, похоже, имеем историю с испорченным телефоном и двусмысленность в публикации, за которую кому-то из администраторов страницы украинского посольства на фейсбуке гарантированно дадут нагоняй.

Ракеты к Patriot от Израиля: о чем написали в Axios

В то же время американское издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что военнослужащие США на этой неделе перебросили около 90 зенитных ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы якобы дальше передать их Украине.

Axios напоминает, что в апреле 2024 года Израиль официально снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна разработала собственные системы ПВО, а большинство батарей Patriot, впервые переданных Израилю более 30 лет назад, использовали для учений или же они стояли на хранении.

Собеседники издания заявили, что после того, как Армия обороны Израиля объявила о выводе систем из эксплуатации, Украина якобы обратилась к США и Израилю с предложением. Киев якобы просил, чтобы Израиль вернул ракеты США для их восстановления и отправки в Украину.

В материале говорится, что Израиль несколько месяцев "тянул с решением", опасаясь реакции России. Украинский чиновник рассказал Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель отказывался отвечать на звонки по этому вопросу. Но в конце сентября Нетаньяху дал добро.

В то время Нетаньяху хотел поговорить с президентом Зеленским, чтобы получить его одобрение на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань. По словам украинского чиновника, Зеленский не ответил на звонок, пока Нетаньяху не одобрил сделку по Patriot,

– предполагает Axios.

В то же время представитель Нетаньяху сказал изданию, что премьер не возражает против вывода Patriot из эксплуатации и возвращения системы в США, а также отвергает любую связь между этим и паломничеством.

Axios также со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника утверждает, что Израиль предупредил Россию и отметил, что "только возвращает систему Patriot в США", а не передает оружие Украине.

В канцелярии Нетаньяху подтвердили, что Patriot вернули в США, и добавили, что не знают, отправили ли систему в Украину. По информации издания, кроме ракет, Украина может получить радары и другое оборудование, которое сначала пройдет восстановление в США.

Почему Израиль не вводит санкции против России и не дает оружие Украине

Сейчас остались вопросы: "а что это вообще было", а также "насколько реальным является дым без огня" и какую роль здесь сыграла Россия? Если вообще сыграла.

Напомним, что год назад власти Эквадора сначала сообщили, что предоставят оружие ВСУ транзитом через США, а затем отменили собственное решение после того, как Россия начала угрожать этой стране введением эмбарго на ввоз в Россию бананов.

Израиль находится где-то в похожей ситуации – граждане страны поддерживают украинское сопротивление, но власть в лице "вечного" премьера Нетаньяху очень ценит свою дружбу с Путиным. И, несмотря на регулярные и откровенно недружественные шаги России по отношению к Израилю, держит "дружественный нейтралитет":

не вводит санкций и не спешит помогать Украине оружием,

даже блокирует его реэкспорт, мотивируя это откровенными "отмазками" и ограничиваясь гуманитарными программами и очень осторожными шагами относительно сотрудничества по противовоздушной защите.

Впрочем, похоже, сейчас имеем дело с действительно не слишком удачным переводом, а "руки Москвы" вообще не было.

Несмотря на это, существует вокруг конспирологическая теория, что якобы военное сотрудничество между Украиной и Израилем значительно шире, чем о нем известно, а "всей правды мы не знаем". В реальности же все вопросы решаются, просто о них не сообщают, потому что "Хезболла"/ХАМАС/хуситы, вооруженные Путиным, нападут". Верить в это или не верить – личное дело каждого, но мы действительно имеем примеры других стран, которые имеют неплохие отношения с Россией, но помогают Украине.

Впрочем, все это ближневосточная политика, а это значит, что ничего не понятно, кроме одного – Украине пригодится любое оружие, и не беда, если им когда-то владел какой-то террорист или партизан из Ливана.

Какое оружие ЦАХАЛ мог захватить в Ливане и почему оно пригодилось бы Украине

Стоит понимать, что "Хезболла" была вооружена или иранским, или российским оружием. Это могли быть еще советские образцы, а могли и довольно современные, произведенные уже при Шойгу. Удивляться не стоит, потому что Россия давно известный спонсор терроризма. Этот факт не требует уже доказательств, но, к сожалению, не для Израиля, который упорно закрывает глаза на дружбу московских, иранских и палестинских террористов.

Не стоит удивляться, что ЦАХАЛ во время рейдов вглубь Ливана получил немало трофеев (во времена арабских завоеваний их бы назвали "ганима").

Речь идет не только о стрелковом оружии, но и о более мощных вещах, потому что "Хезболла" – уже давно не банда, а самая настоящая армия. Точнее, была ею до последней войны с Израилем, также известной как операция "Стрелы севера".

За это время ЦАХАЛ получил более 85 тысяч единиц вооружения, ракет и военного снаряжения “Хезболлы”. Среди многочисленных фото и видео трофеев были:

гранатометы,

снаряды к РСЗО;

крупнокалиберные пулеметы;

противотанковые комплексы (российские ПТРК "Корнет" и иранские Almas);

минометы,

стрелковое вооружение и боеприпасы.

Оружия действительно очень много, некоторые образцы были просто в заводской смазке и ни разу не применялись. Также известно о целых грузовиках снарядов и патронов.

По предварительным данным, было вывезено около 9 000 единиц взрывных устройств, около 2 250 реактивных и артиллерийских снарядов, около 2 700 единиц легкого стрелкового оружия и около 2 860 единиц другого вооружения.



Также было вывезено около 60 ракет к ЗРК и ПЗРК и около 300 биноклей и средств наблюдения.

Если же мечтать дальше – можно вспомнить, что ЦАХАЛ в декабре 2024 года позволил себе немножко вмешаться во внутренние дела Сирии и присоединился к свержению режима Асада путем взятия трофеев с его складов и военных баз. Набралось более 3 300 единиц оружия, включая тяжелую технику (танки и системы ПВО).

Это точно бы пригодилось ВСУ (особенно пулеметы и снаряды), более того, украинские военные не имели бы никаких проблем с адаптацией таких подарков, ведь все это "добро" давно есть на вооружении у Сил обороны.

Конечно, этого будет мало и воспринимать все это стоило как символический первый шаг для начала реального оборонного сотрудничества. Потому что Израиль – это действительно мощная в милитаристском плане страна, которая имеет не только интересное для Украины оружие, но и еще более интересные военные технологии. Впрочем, пока об этом приходится только мечтать.

Президент Зеленский о переговорах с Нетаньяху 28 января 2025 года:

Поэтому мечтаем, но держим в голове возможность того, что это не окончательное решение. Нетаньяху наконец уйдет (правительственная коалиция сейчас переживает очередной кризис и в очередной раз рискует распасться), а значит – к власти в Израиле могут прийти более благосклонные к Украине силы, которые могут пересмотреть позиции предшественников, которые заключались в сидении на нескольких стульях.

Возможно, тогда к очень правильной инициативе госпожи Хаскель отнесутся более серьезно. Не зря же президент Украины 28 января в телефонном звонке к премьеру Израиля "договаривался продолжать тесный контакт в будущем".