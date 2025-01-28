Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера страны.

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Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля'ером Израиля

Владимир Зелнський рассказал ему, что накануне принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста.

Кроме этого, лидер страны приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями. Он также выразил надежду на скорое освобождение остальных заложников.

Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности,

– отметил Зеленский.

Президент рассказал, что они также обсудили поддержание партнерских отношений, в частности с Соединенными Штатами и президентом Трампом.

Стороны также рассмотрели и текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем.