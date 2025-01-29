Протягом останніх днів і тижнів в інформаційному просторі з'явилися чутки, а згодом й нібито офіційні заяви, про можливість передачі Ізраїлем Україні своїх трофеїв, здобутих під час чергової війни проти "Хезболли" в Лівані.

24 Канал розповідає, чи могло це бути реальністю та яку зброю Ізраїль міг би передати Україні через посередництво США.

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Що відомо про чутки щодо передачі зброї Ізраїлем Україні

Після того як нібито відповідну заяву зробила заступниця міністра закордонних справ країни Шаррен Хаскель під час зустрічі з послом України Євгеном Корнійчуком, справа здавалася вирішеною й українські блогери та воєнні експерти почали зводити дебет і кредит.

А таємничий політ 24 січня 2025 року вантажного борту ізраїльських ВПС до польського Жешува лише додав і без того неймовірного оптимізму. Це припускав проєкт OSINTdefender, що виявив рейси військово-транспортних літаків С-17 Повітряних сил США з Ізраїлю до Польщі.

Повідомляється, що відправною точкою для кількох С-17 стала авіабаза Рамштайн, що в Німеччині. Вони виконали переліт до ізраїльської авіабази Хатзерім, після відвідування якої вони вирушили до польського Жешува. У Жешуві розташований основний логістичний хаб військової допомоги, яка потім відправляється до України.

Один С-17 може перевезти до 77 тонн корисного навантаження, що, враховуючи невелику вагу протитанкового та іншого озброєння й боєприпасів, може означати доволі велику кількість озброєння.

Ейфорія тривала аж до заяви посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, який розповів про "зіпсований телефон" і пояснив в чому суть непорозуміння.

Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон… Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії та Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало,

– посол Бродський у коментарі "Радіо Свобода" заперечив інформацію про подарунки для ЗСУ.

"Під час зустрічі Посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне розв'язання цього питання", – такою була початкова версія повідомлення посольства України в Ізраїлі у Facebook за підсумками зустрічі посла Корнійчука з Шаррен Хаскель.

Згодом посольство України дійсно відредагувало допис, вказавши, що дякує пані Хаскель вже не просто за "пропозицію", а "за попередньо внесену пропозицію в Кнесеті – передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю".

Виявилось, що Хаскель (до речі, ветеранка другої лівано-ізраїльської війни), коли була депутатом парламенту, подавала таку ініціативу, але вона не знайшла підтримки. Тож дійсно, схоже, маємо історію з зіпсованим телефоном та двозначність у дописі, за яку комусь з адміністраторів сторінки українського посольства на фейсбуці гарантовано дадуть прочухана.

Ракети до Patriot від Ізраїлю: про що написали в Axios

Водночас американське видання Axios із посиланням на три обізнані джерела повідомило, що військовослужбовці США цього тижня перекинули близько 90 зенітних ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot зі складу в Ізраїлі в Польщу, щоб начебто далі передати їх Україні.

Axios нагадує, що у квітні 2024 року Ізраїль офіційно зняв з озброєння систему ППО Patriot. Країна розробила власні системи ППО, а більшість батарей Patriot, уперше переданих Ізраїлю понад 30 років тому, використовували для навчань або ж вони стояли на зберіганні.

Співрозмовники видання заявили, що після того, як Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення систем з експлуатації, Україна нібито звернулася до США та Ізраїлю з пропозицією. Київ начебто просив, щоб Ізраїль повернув ракети США для їхнього відновлення і відправлення в Україну.

У матеріалі мовиться, що Ізраїль кілька місяців "тягнув із рішенням", побоюючись реакції Росії. Український чиновник розповів Axios, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу протягом кількох тижнів відмовлявся відповідати на дзвінки щодо цього питання. Але наприкінці вересня Нетаньягу дав добро.

На той час Нетаньягу хотів поговорити з президентом Зеленським, щоб отримати його схвалення на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань. За словами українського чиновника, Зеленський не відповів на дзвінок, поки Нетаньягу не схвалив угоду щодо Patriot,

– припускає Axios.

Водночас представник Нетаньягу сказав виданню, що прем'єр не заперечує проти виведення Patriot з експлуатації та повернення системи до США, а також відкидає будь-який зв'язок між цим і паломництвом.

Axios також із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника стверджує, що Ізраїль попередив Росію і наголосив, що "лише повертає систему Patriot у США", а не передає зброю Україні.

У канцелярії Нетаньягу підтвердили, що Patriot повернули в США, і додали, що не знають, чи відправили систему в Україну. За інформацією видання, окрім ракет, Україна може отримати радари та інше обладнання, яке спочатку пройде відновлення у США.

Чому Ізраїль не вводить санкції проти Росії та не дає зброю Україні

Нині залишилися питання: "а що це взагалі було", а також "наскільки реальним є дим без вогню" та яку роль тут зіграла Росія? Якщо взагалі зіграла.

Нагадаємо, що рік тому влада Еквадору спершу повідомила, що надасть зброю ЗСУ транзитом через США, а потім скасувала власне рішення після того, як Росія почала погрожувати цій країні запровадженням ембарго на ввезення до Росії бананів.

Ізраїль перебуває десь у схожій ситуації – громадяни країни підтримують український спротив, але влада в особі "вічного" прем’єра Нетаньягу дуже цінує свою дружбу з Путіним. І, попри регулярні та відверто недружні кроки Росії стосовно Ізраїлю, тримає "дружний нейтралітет":

не запроваджує санкцій і не поспішає допомагати Україні зброєю,

навіть блокує її реекспорт, мотивуючи це відвертими "відмазками" та обмежуючись гуманітарними програмами й дуже обережними кроками щодо співпраці з протиповітряного захисту.

Утім, схоже, нині маємо справу з дійсно не надто вдалим перекладом, а "руки Москви" взагалі не було.

Попри це, існує навколо конспірологічна теорія, що нібито воєнна співпраця між Україною та Ізраїлем значно ширша, ніж про неї відомо, а "всієї правди ми не знаємо". У реальності ж усі питання вирішуються, просто про них не повідомляють, бо "Хезболла"/ ХАМАС / хусити, озброєні Путіним, нападуть". Вірити в це чи не вірити – особиста справа кожного, але ми дійсно маємо приклади інших країн, які мають непогані стосунки з Росією, але допомагають Україні.

Утім, все це близькосхідна політика, а це означає, що нічого не зрозуміло, крім одного – Україні стане в пригоді будь-яка зброя, і не біда, якщо нею колись володів якийсь терорист чи партизан з Лівану.

Яку зброю ЦАХАЛ міг захопити в Лівані та чому вона згодилася б Україні

Варто розуміти, що "Хезболла" була озброєна або іранською, або російською зброєю. Це могли бути ще радянські зразки, а могли й доволі сучасні, вироблені вже за Шойгу. Дивуватися не варто, бо Росія давно відомий спонсор тероризму. Цей факт не потребує вже доказів, але, на жаль, не для Ізраїлю, який вперто закриває очі на дружбу московських, іранських і палестинських терористів.

Не варто дивуватися, що ЦАХАЛ під час рейдів вглиб Лівану здобув чимало трофеїв (в часи арабських завоювань їх би назвали "ганіма").

Мовиться не лише про стрілкову зброю, але й про більш потужні речі, бо "Хезболла" – вже давно не банда, а справжнісінька армія. Точніше, була нею до останньої війни з Ізраїлем, також відомої як операція "Стріли півночі".

За цей час ЦАХАЛ здобув понад 85 тисяч одиниць озброєння, ракет та військового спорядження “Хезболли”. Серед численних фото і відео трофеїв були:

гранатомети,

снаряди до РСЗВ;

великокаліберні кулемети;

протитанкові комплекси (російські ПТРК "Корнет" та іранські Almas);

міномети,

стрілецьке озброєння та боєприпаси.

Зброї дійсно дуже багато, деякі зразки були просто у заводському мастилі й жодного разу не застосовувалися. Також відомо про цілі вантажівки снарядів і набоїв.

За попередніми даними, було вивезено близько 9 000 одиниць вибухових пристроїв, близько 2 250 реактивних і артилерійських снарядів, близько 2 700 одиниць легкої стрілецької зброї та близько 2 860 одиниць іншого озброєння.



Також було вивезено близько 60 ракет до ЗРК і ПЗРК й близько 300 біноклів і засобів спостереження.

Якщо ж мріяти далі – можна згадати, що ЦАХАЛ у грудні 2024 року дозволив собі трошки втрутитись у внутрішні справи Сирії та долучився до повалення режиму Асада шляхом взяття трофеїв з його складів і воєнних баз. Набралося понад 3 300 одиниць зброї, зокрема й важка техніка (танки та системи ППО).

Це точно б стало у пригоді ЗСУ (особливо кулемети та снаряди), ба більше, українські військові не мали б жодних проблем з адаптацією таких подарунків, адже все це "добро" давно є на озброєнні у Сил оборони.

Звісно, цього буде замало і сприймати все це варто було як символічний перший крок для початку реальної оборонної співпраці. Бо Ізраїль – це дійсно потужна в мілітарному плані країна, яка має не лише цікаву для України зброю, але й ще цікавіші військові технології. Утім, наразі про це доводиться лише мріяти.

Президент Зеленський про переговори з Нетаньягу 28 січня 2025 року:

Тому мріємо, але тримаємо в голові можливість того, що це не остаточне рішення. Нетаньягу нарешті піде (урядова коаліція нині переживає чергову кризу та вкотре ризикує розпастися), а значить – до влади в Ізраїлі можуть прийти більш прихильні до України сили, які можуть переглянути позиції попередників, які полягали в сидінні на кількох стільцях.

Можливо, тоді до дуже правильної ініціативи пані Хаскель поставляться більш серйозно. Не дарма ж президент України 28 січня у телефонному дзвінку до прем'єра Ізраїлю "домовлявся продовжувати тісний контакт у майбутньому".