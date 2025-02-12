Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что в первую очередь приходит на ум вариант, в котором Путин мог предложить Виткоффу отказаться от своих амбиций на Ближнем Востоке, в частности прекратить поддержку Ирана, ХАМАСа и "Хезболлы". В ответ на это диктатор мог пожелать, чтобы Трамп отказался помогать Украине.

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"Теоретически мы не можем исключить такой вариант. Уиткофф, возможно, летал, чтобы обсудить детали выхода России с Ближнего Востока", – предположил он.

Трамп строит стратегию

Однако Аббас Галлямов также высказал и другое мнение, подчеркнув, что обмен влияниями, который мог предложить Путин, вероятно не входит в планы президента США. Все потому, что Трамп недавно заявил, что Украина будет получать американское оружие.

В ближайшее время в Украину прилетит министр финансов США для обсуждения редкоземельных материалов. Трамп нашел формулу, которая позволит ему обеспечивать Украину оружием и при этом не отказываться от своего предвыборного обещания американцам (уменьшить вовлеченность США в мировые конфликты – 24 Канал),

– подчеркнул политтехнолог.

Он считает, что это хорошая новость для Украины. Идею относительно добычи США украинских редкоземельных материалов высказал Владимир Зеленский.

Фактически Трамп принял формулу президента Украины.

Также не менее важным является то, что в США приостанавливают работу над планом по завершению войны в Украине до того, пока Кит Келлог не узнает позицию союзников, в частности Европы и Украины. В Москву он пока не планирует визит,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Это может означать, что американская администрация не хочет вести переговоры с Путиным от собственного имени. Трамп хочет выступить в роли лидера всего Запада, чтобы консолидировать свою позицию вместе с европейцами и Украиной, чтобы потом озвучить ее Москве.

Важно! В The New York Times предполагают, что президент США поручил своему посланнику по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу способствовать установлению мира между Украиной и Россией. Издание пишет, что Трамп тайно расширил его полномочия, чтобы открыть переговорный канал с Москвой.

Политтехнолог также добавил, что визит Стива Уиткоффа в Москву мог быть посвящен несколько иному, ведь Трампа беспокоит ядерная программа Ирана, к которой может быть причастна Россия. Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, вероятно, разговаривал с лидером Кремля, чтобы урегулировать эту проблему.