Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Что предлагает конгрессмен

Член Палаты представителей США сообщил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия партнерам, в частности Украине".

По его словам, это поможет сдержать военного преступника Владимира Путина. По мнению конгрессмена, это "уже давно" должен был сделать предшественник Дональда Трампа – бывший президент США Джо Байден, поэтому призвал к решительным действиям.

Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы,

– написал Джо Уилсон.

Пока точно неизвестно, что именно будет предусматривать законодательная инициатива американского чиновника. Также непонятно и то, получит ли она поддержку среди других членов Конгресса США, где преобладают и держат контроль республиканцы.

Напомним, что в конце 2024 года в США Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год. Утвержденный тогда документ не предусматривает возможность ленд-лиза для Украины. Соответствующее решение поддержал 281 конгрессмен