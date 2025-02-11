Об этом говорится в публикации The New York Times, которая ссылается на слова "многих" информированных источников, пишет 24 Канал.

Смотрите также Министр финансов США приедет в Украину, чтобы обсудить редкоземельные металлы, – Bloomberg

Как пишут в издании, Трамп поручил Виткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого президент Соединенных Штатов несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами", указывается в публикации.

Собеседники издания объясняют это тем, что Трамп доверяет Виткоффу и якобы считает, что тот имеет надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Эти источники также указывают, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.