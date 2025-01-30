Ведь Дональд Трамп подписал указы о реформе школьного образования США. Изменения будут касаться федерального финансирования и выбора учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Какие изменения ожидают школьное образование в США

Так, президент США Дональд Трамп подписал в среду указы о содействии родителям в выборе школ и прекращении федерального финансирования учебных программ, которые он назвал внушением ученикам антиамериканской идеологии по расовому и гендерному признаку. К слову, среди его предвыборных обещаний были и о перестройке системы образования Штатов.

Первый указ предписывает Министерству образования США предоставлять приоритет федеральному финансированию программ на выбор школ. Это давняя цель консерваторов, которые утверждают, что государственные школы не соответствуют академическим стандартам, продвигая либеральные идеи.

Политика моей администрации заключается в том, чтобы поддерживать родителей в выборе учебного заведения, руководстве воспитанием и образованием своих детей,

– отметил президент США.

Многие демократы и профсоюзы учителей говорят, что возможность выбора школы подрывает государственную систему, в которой учатся 50 миллионов американских детей.

Вторая директива направлена на то, чтобы школы не использовали федеральные средства для создания учебных программ, сертификации учителей и других целей, связанных с "гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства", уточняет УНН.

Этот указ также предписывает штатам использовать гранты для поддержки альтернатив государственному образованию, например частные и религиозные школы.

Один из указов позволяет семьям военнослужащих использовать средства Пентагона для отправки своих детей в школу на выбор. Указ также предписывает, чтобы семьи коренных американцев, что в сфере действия Бюро индейского образования, имели право использовать федеральные средства при выборе своих школ.