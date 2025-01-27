Госдепартамент США издал распоряжение прекратить почти всю помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют за рубежом. Такое сообщение поступило во все американские представительства, сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC Украина.

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Что предусматривает указ нового президента США

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о 90-дневной паузе в предоставлении иностранной помощи. Новая администрация хочет проверить эффективность помощи за рубежом и ее соответствие внешней политике США. Это касается как действующих программ, так и новых. Госдеп разослал американским чиновникам за рубежом соответствующее распоряжение со ссылкой на доступ к соответствующим документам.

Как известно, Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире донором международной помощи. По данным американского правительства, в 2023 году расходы на помощь за рубежом составляли 68 миллиардов долларов. Прекратят оказывать всю помощь, и военную тоже. Исключением станет экстренная продовольственная помощь и военное финансирование для Израиля и Египта.

Как украинскому образованию помогали США

Согласно указу, вероятно приостановится на это время гуманитарная помощь Украине. Представитель USAID рассказал, что могут заморозить помощь школам и медицинским учреждениям.

Агентство США по международному развитию (USAID) на протяжении лет финансировало в Украине много проектов, в частности:

восстановлением школ;

восстановлением и строительством укрытий;

печатью учебников;

открытием учебных центров (среди них образовательный центр для детей-переселенцев в Запорожье), и там где школы были разрушены.

Стратегия сотрудничества была подписана еще в 2019 году. В частности, в 2024 году за счет USAID были напечатаны 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов. По данным Министерства образования и науки, новыми учебниками будет пользоваться каждый пятый украинский школьник.

Остается надеяться, что после 90-дневной паузы сотрудничество продолжится.

Что такое USAID United States Agency for International Development (USAID) – это американское агентство по международному развитию, которое было создано в 1961 году. Оно действует в 158 странах мира и поддерживает проекты в 29 сферах. Речь идет, в частности, об экономике, торговле, образовании, энергетике и гуманитарной помощи.

Другие гуманитарные проекты USAID в Украине

Помощь USAID среди прочего шла на обеспечение едой, теплой одеждой, жильем переселенцев, уязвимые категории населения и людей на прифронтовых территориях.

А еще социальные и политические проекты, как, например:

предоставление медицинских услуг – вакцинацию и реабилитацию,

поддержку украинских агропроизводителей,

помощь в продвижении антикоррупционных и евроинтеграционных реформ,

США финансировали ремонт теплосетей в Киеве,

оказание психологической помощи,

обустройство туалетов на границе,

восстановление украинской энергетики.

Осенью прошлого года USAID выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины зимой и 237 миллионов долларов – на гуманитарную помощь.